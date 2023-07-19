Что случилось с Сергеем Зверевым: примирение с сыном после скандалов и мечта уехать к дояркам в деревню

Королем гламура Зверева прозвали из-за его эпатажных образов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звезда в шоке, и, кажется, мы тоже! Король гламура и самый известный парикмахер страны Сергей Зверев отмечает 60 лет. В недавнем интервью стилист заявил, что устал и хочет покоя. «Я устал уже от такой вот жизни лакшери. Хочется какой-нибудь берег реки, какую-нибудь доярку с ведром», — сказал Зверев. Впрочем, не секрет, что перед круглыми датами именинникам свойственны апатичные настроения. Мы же знали, что сейчас происходит в жизни Зверева, а также вспомнили самые интересные факты (и легенды тоже) из биографии звезды в шоке. Кстати, впервые эту фразу Зверев произнес еще в яслях, хотя, возможно, это просто легенда.

Сложные отношения с приемным сыном

Долгие годы самым близким человеком для Сергея Зверева был его сын Сергей. Довольно долго стилист рассказывал легенду, что мальчика ему родила гражданская супруга, которая погибла в автокатастрофе. И в эту версию было нетрудно поверить, учитывая внешнее сходства отца и сына. Парикмахер даже стриг малыша, как себя. С воспитанием мальчика звезде помогала его мама Валентина Тимофеевна. Правду о появлении наследника короля гламура спустя много лет в своем блоге раскрыл Стас Садальский. Оказалось, что стилист взял мальчика в трехлетнем возрасте из иркутского детского дома. Зверев не стал отрицать, что усыновил ребенка.

Мальчишка часто составлял компанию отцу во время светских выходов, снимался вместе с ним в различных шоу, отмечал дни рождения в дорогих клубах — словом, вел образ жизни, о котором воспитанники детских домов (и не только!) даже мечтать не могли. А в 2014 году произошел переломный момент: светская тусовка надоела Звереву-младшему, и он сбежал из шумной столицы в Коломну. Правда, все же не обошлось без публичных скандалов на всю страну и все тех же ток-шоу, где все кому не лень активно мусолили отношения отца и сына. За это время Зверев-младший успел дважды жениться и развестись, узнать, что он приемный, и даже разыскать свою настоящую мать Викторию Парфенову. Женщина призналась, что стала жертвой насилия, потому избавилась от ребенка. В настоящее время наследник парикмахера ведет все такой же непубличный образ жизни.

Долгие годы самым близким человеком для Сергея Зверева был его сын Сергей

Мы позвонили Сергею Звереву-младшему и он рассказал KP.RU, как поздравит знаменитого отца.

«Да, я поздравлю его через интернет, через соцсети, — сказал он. — Мы иногда общаемся. Сейчас я живу в Краснознаменске, один. Работаю строителем. В ближайшем будущем собираюсь приехать в Москву».

Тема, связанная с сыном, до сих пор остается больной для стилиста. Это подтверждает и давняя подруга Зверева Анна Калашникова.

«Он сделал все для этого мальчика, любил, дал образование и для него было большим ударом, что сын на всю страну наговорил какой-то ерунды, — рассказала KP.RU Анна. — Ни к какому гламуру он своего ребенка не приучал. Для Сергея главным было, чтобы сын стал хорошим человеком, а также был здоров, обут и одет. К сожалению, самые близкие люди бывают очень неблагодарными. Но думаю, с годами парень осознает свою вину. А вообще, про своих близких — маму, помощницу Светлану Сергей всегда говорит с большой любовью».

Сергей Зверев и Анна Калашникова Фото: Личный Архив

Как замороженный: пластические операции и любовь к сладкому

Внешность Сергея Зверева, которая является его визитной карточкой, не меняется уже много лет. Король гламура не скрывает, что неоднократно ложился под нож пластического хирурга. А началось все в 1995 году, когда Сергей попал в страшную автомобильную аварию, в результате которой серьезно пострадало его лицо, и ему пришлось обратиться за помощью к хирургам. В итоге он изменился до неузнаваемости: точеные скулы, тонкий нос, белозубая улыбка… Плюс копна белокурых волос. К стилисту из Иркутской области. но с голливудской внешностью, выстраивались буквально очереди из клиентов. Тогда на него обратила внимание и сама Алла Пугачева…. У Зверева, которого раньше хорошо знали лишь в узких профессиональных кругах, начался новый виток в карьере. Правда, как это часто бывает, Сергей продолжил эксперименты со внешностью и в какой-то момент уже не смог остановиться.

Фото: скриншот видео

А вот королем гламура Зверева прозвали из-за его эпатажных образов. Невероятные шляпы и короны, костюмы со стразами и накидки с пайетками, ботинки на высоченной платформе — каждый выход парикмахера превращался в настоящее шоу. Кстати, в интернете до сих пор идут споры, какой у стилиста рост без обуви. По одной информации, он составляет 187 см, а по другой не дотягивает и до 180.

Фото: скриншот видео

«Я всегда удивляюсь, как ему, учитывая, что он обожает тортики, удается сохранять стройную фигуру столько лет, — рассказывает KP.RU Анна Калашникова. — Кстати, если я вдруг поправилась, то он всегда пошутит, расскажет, какой чай для похудения ему рекомендовала пить Алла Пугачева. Правда, сразу предупреждает, мол, после такого напитка лучше отсидеться денек дома в целях безопасности. А еще Зверев не пьет, и это нас объединяет, так как я тоже не употребляю алкоголь. Но мы и без бокала шампанского прекрасно общаемся».

Усталость и съемки нового клипа

В окружении стилиста замечают, что с годами он стал более спокойным и домашним, но вряд ли когда-то сможет отказаться от гламурного образа жизни. Сергей Зверев все так же является частым гостем на светских мероприятиях, регулярно посещает различные показы и фэшн-события, сам выступает с мастер-классами о трендах и моде и совсем скоро порадует публику новым клипом. На днях он снял видео на композицию «Суперзвезда».

«Эта песня стоила очень дорого. А еще же затраты на запись, сведение. Вообще, быть «суперзвездой» — дело недешевое! — рассказала KP.RU подруга Зверева, блогер и певица Татьяна Тузова. — Тогда я связалась с автором песни и приобрела ее. Потом подарила Сергею, как раз почти в канун юбилея».

По словам Татьяны Тузовой, Сергей пока не сообщал ни о каком торжестве в честь круглой даты, но и в историю с отъездом в деревню с коровами и доярками она не верит. А ведь предположения о побеге Зверев озвучивал.

«Я думаю, что Сергей немного преувеличивает. Конечно, он не против был бы немного отдохнуть, но долго в такой обстановке не протянет. Потому что в пайетках, стразах и огромной шляпе корову доить неудобно. Скорее всего, он сделает из доярки фэшн-диву и быстро вернется к своей нормальной звездной жизни», — поделилась с KP.RU Татьяна Тузова.

Не замечала никакой усталости и Анна Калашникова.

«Наоборот, когда мы с Сережей записывали дуэт на песню «Fashion Дива», девушки в студии не знали, куда себя девать от мужского внимания Сергея. Он ищет счастье, думаю, хочет еще раз стать отцом. Мне кажется, он еще всех нас удивит, и мы погуляем на его свадьбе. Мне хочется пожелать ему самого главного — здоровья и любви», — рассказала KP.RU Анна Калашникова.

По словам Татьяны Тузовой, Сергей пока не сообщал ни о каком торжестве в честь круглой даты Фото: Личный архив

Интересные факты о Сергее Звереве

Детство Сергея Зверева было бедным и прошло в Усть-Каменогорске. Стилист вспоминал, что они с мамой, братом и отчимом жили в бараке в комнате 19 метров с туалетом с дырками, в которых обитали крысы. Правда, со временем родители будущей звезды все же заработали денег на нормальное жилье.

Будущий король гламура служил в армии в 1980-х годах в рядах Вооруженных сил СССР в Польше, где сначала был заместителем командира, а затем стал старшим сержантом.

В ПТУ на парикмахера Зверев поступил лишь с третьей попытки — его не хотели брать на женскую специальность. Уже на первом курсе начал участвовать в разных конкурсах. На одном из них юного Сергея заметила тренер сборной СССР по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашова, которая пригласила его в Москву. В столице Долорес устроила его работать в салон красоты. По слухам, у них был роман.

Говорят, что Сергей был женат четыре раза, но не один из браков не продлился больше двух лет. Также «звезда в шоке» крутил бесчисленные романы. По слухам, среди его пассий были Наталья Ветлицкая, Саша Project, Ирина Понаровская… Но это не точно.

Долгое время Сергей Зверев был личным стилистом Аллы Пугачевой. Собственно, она и открыла ему дорогу в мир шоу-бизнеса и на сцену. Первая песня Сергея называлась «Алла» и, конечно же, была посвящена Пугачевой.