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19 июля 2023 9:40

Что случилось с Сергеем Зверевым: примирение с сыном после скандалов и мечта уехать к дояркам в деревню

Сын Сергея Зверева: Живу один, с отцом иногда общаемся
Ольга РОДИНА
Королем гламура Зверева прозвали из-за его эпатажных образов

Королем гламура Зверева прозвали из-за его эпатажных образов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звезда в шоке, и, кажется, мы тоже! Король гламура и самый известный парикмахер страны Сергей Зверев отмечает 60 лет. В недавнем интервью стилист заявил, что устал и хочет покоя. «Я устал уже от такой вот жизни лакшери. Хочется какой-нибудь берег реки, какую-нибудь доярку с ведром», — сказал Зверев. Впрочем, не секрет, что перед круглыми датами именинникам свойственны апатичные настроения. Мы же знали, что сейчас происходит в жизни Зверева, а также вспомнили самые интересные факты (и легенды тоже) из биографии звезды в шоке. Кстати, впервые эту фразу Зверев произнес еще в яслях, хотя, возможно, это просто легенда.

Сложные отношения с приемным сыном

Долгие годы самым близким человеком для Сергея Зверева был его сын Сергей. Довольно долго стилист рассказывал легенду, что мальчика ему родила гражданская супруга, которая погибла в автокатастрофе. И в эту версию было нетрудно поверить, учитывая внешнее сходства отца и сына. Парикмахер даже стриг малыша, как себя. С воспитанием мальчика звезде помогала его мама Валентина Тимофеевна. Правду о появлении наследника короля гламура спустя много лет в своем блоге раскрыл Стас Садальский. Оказалось, что стилист взял мальчика в трехлетнем возрасте из иркутского детского дома. Зверев не стал отрицать, что усыновил ребенка.

Мальчишка часто составлял компанию отцу во время светских выходов, снимался вместе с ним в различных шоу, отмечал дни рождения в дорогих клубах — словом, вел образ жизни, о котором воспитанники детских домов (и не только!) даже мечтать не могли. А в 2014 году произошел переломный момент: светская тусовка надоела Звереву-младшему, и он сбежал из шумной столицы в Коломну. Правда, все же не обошлось без публичных скандалов на всю страну и все тех же ток-шоу, где все кому не лень активно мусолили отношения отца и сына. За это время Зверев-младший успел дважды жениться и развестись, узнать, что он приемный, и даже разыскать свою настоящую мать Викторию Парфенову. Женщина призналась, что стала жертвой насилия, потому избавилась от ребенка. В настоящее время наследник парикмахера ведет все такой же непубличный образ жизни.

Долгие годы самым близким человеком для Сергея Зверева был его сын Сергей

Долгие годы самым близким человеком для Сергея Зверева был его сын Сергей

Мы позвонили Сергею Звереву-младшему и он рассказал KP.RU, как поздравит знаменитого отца.

«Да, я поздравлю его через интернет, через соцсети, — сказал он. — Мы иногда общаемся. Сейчас я живу в Краснознаменске, один. Работаю строителем. В ближайшем будущем собираюсь приехать в Москву».

Тема, связанная с сыном, до сих пор остается больной для стилиста. Это подтверждает и давняя подруга Зверева Анна Калашникова.

«Он сделал все для этого мальчика, любил, дал образование и для него было большим ударом, что сын на всю страну наговорил какой-то ерунды, — рассказала KP.RU Анна. — Ни к какому гламуру он своего ребенка не приучал. Для Сергея главным было, чтобы сын стал хорошим человеком, а также был здоров, обут и одет. К сожалению, самые близкие люди бывают очень неблагодарными. Но думаю, с годами парень осознает свою вину. А вообще, про своих близких — маму, помощницу Светлану Сергей всегда говорит с большой любовью».

Сергей Зверев и Анна Калашникова

Сергей Зверев и Анна Калашникова

Фото: Личный Архив

Как замороженный: пластические операции и любовь к сладкому

Внешность Сергея Зверева, которая является его визитной карточкой, не меняется уже много лет. Король гламура не скрывает, что неоднократно ложился под нож пластического хирурга. А началось все в 1995 году, когда Сергей попал в страшную автомобильную аварию, в результате которой серьезно пострадало его лицо, и ему пришлось обратиться за помощью к хирургам. В итоге он изменился до неузнаваемости: точеные скулы, тонкий нос, белозубая улыбка… Плюс копна белокурых волос. К стилисту из Иркутской области. но с голливудской внешностью, выстраивались буквально очереди из клиентов. Тогда на него обратила внимание и сама Алла Пугачева…. У Зверева, которого раньше хорошо знали лишь в узких профессиональных кругах, начался новый виток в карьере. Правда, как это часто бывает, Сергей продолжил эксперименты со внешностью и в какой-то момент уже не смог остановиться.

Фото: скриншот видео

А вот королем гламура Зверева прозвали из-за его эпатажных образов. Невероятные шляпы и короны, костюмы со стразами и накидки с пайетками, ботинки на высоченной платформе — каждый выход парикмахера превращался в настоящее шоу. Кстати, в интернете до сих пор идут споры, какой у стилиста рост без обуви. По одной информации, он составляет 187 см, а по другой не дотягивает и до 180.

Фото: скриншот видео

«Я всегда удивляюсь, как ему, учитывая, что он обожает тортики, удается сохранять стройную фигуру столько лет, — рассказывает KP.RU Анна Калашникова. — Кстати, если я вдруг поправилась, то он всегда пошутит, расскажет, какой чай для похудения ему рекомендовала пить Алла Пугачева. Правда, сразу предупреждает, мол, после такого напитка лучше отсидеться денек дома в целях безопасности. А еще Зверев не пьет, и это нас объединяет, так как я тоже не употребляю алкоголь. Но мы и без бокала шампанского прекрасно общаемся».

Усталость и съемки нового клипа

В окружении стилиста замечают, что с годами он стал более спокойным и домашним, но вряд ли когда-то сможет отказаться от гламурного образа жизни. Сергей Зверев все так же является частым гостем на светских мероприятиях, регулярно посещает различные показы и фэшн-события, сам выступает с мастер-классами о трендах и моде и совсем скоро порадует публику новым клипом. На днях он снял видео на композицию «Суперзвезда».

«Эта песня стоила очень дорого. А еще же затраты на запись, сведение. Вообще, быть «суперзвездой» — дело недешевое! — рассказала KP.RU подруга Зверева, блогер и певица Татьяна Тузова. — Тогда я связалась с автором песни и приобрела ее. Потом подарила Сергею, как раз почти в канун юбилея».

По словам Татьяны Тузовой, Сергей пока не сообщал ни о каком торжестве в честь круглой даты, но и в историю с отъездом в деревню с коровами и доярками она не верит. А ведь предположения о побеге Зверев озвучивал.

«Я думаю, что Сергей немного преувеличивает. Конечно, он не против был бы немного отдохнуть, но долго в такой обстановке не протянет. Потому что в пайетках, стразах и огромной шляпе корову доить неудобно. Скорее всего, он сделает из доярки фэшн-диву и быстро вернется к своей нормальной звездной жизни», — поделилась с KP.RU Татьяна Тузова.

Не замечала никакой усталости и Анна Калашникова.

«Наоборот, когда мы с Сережей записывали дуэт на песню «Fashion Дива», девушки в студии не знали, куда себя девать от мужского внимания Сергея. Он ищет счастье, думаю, хочет еще раз стать отцом. Мне кажется, он еще всех нас удивит, и мы погуляем на его свадьбе. Мне хочется пожелать ему самого главного — здоровья и любви», — рассказала KP.RU Анна Калашникова.

По словам Татьяны Тузовой, Сергей пока не сообщал ни о каком торжестве в честь круглой даты

По словам Татьяны Тузовой, Сергей пока не сообщал ни о каком торжестве в честь круглой даты

Фото: Личный архив

Интересные факты о Сергее Звереве

Детство Сергея Зверева было бедным и прошло в Усть-Каменогорске. Стилист вспоминал, что они с мамой, братом и отчимом жили в бараке в комнате 19 метров с туалетом с дырками, в которых обитали крысы. Правда, со временем родители будущей звезды все же заработали денег на нормальное жилье.

Будущий король гламура служил в армии в 1980-х годах в рядах Вооруженных сил СССР в Польше, где сначала был заместителем командира, а затем стал старшим сержантом.

В ПТУ на парикмахера Зверев поступил лишь с третьей попытки — его не хотели брать на женскую специальность. Уже на первом курсе начал участвовать в разных конкурсах. На одном из них юного Сергея заметила тренер сборной СССР по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашова, которая пригласила его в Москву. В столице Долорес устроила его работать в салон красоты. По слухам, у них был роман.

Говорят, что Сергей был женат четыре раза, но не один из браков не продлился больше двух лет. Также «звезда в шоке» крутил бесчисленные романы. По слухам, среди его пассий были Наталья Ветлицкая, Саша Project, Ирина Понаровская… Но это не точно.

Долгое время Сергей Зверев был личным стилистом Аллы Пугачевой. Собственно, она и открыла ему дорогу в мир шоу-бизнеса и на сцену. Первая песня Сергея называлась «Алла» и, конечно же, была посвящена Пугачевой.

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