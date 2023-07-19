Госдума рассмотрит законопроект об обязательном госстраховании добровольцев СВО

После принятия законопроекта все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, который возглавляет рабочую группу по вопросам спецоперации (СВО), заявил в сети, что внесенный в Госдуму законопроект об обязательном госстраховании добровольцев предусматривает порядок выплат для всех категорий военнослужащих.

«Он устанавливает для участников добровольческих формирований те же условия, суммы и порядок страхования, что и у военнослужащих. Это позволит производить им страховые выплаты», - сообщил Турчак в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что несмотря на то, что сам закон о страховании принят, в отношении добровольно ушедших на фронт он не работал. В нем не был прописан порядок выплат.

«Эту проблему мы недавно обсуждали с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Поднимал ее и на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Мы договорились, что кабмин поддержит. Положительное заключение получено», - прокомментировал Турчак готовность всех ветвей власти поддержать законопроект.

Вице-спикер Совфеда также обратил внимание, что после принятия законопроекта все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие.

«При этом закон будет иметь обратную силу – то есть распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с самого первого дня спецоперации (24 февраля 2022 года)», - подчеркнул он.