Приемный сын Сергея Зверева рассказал о своей судьбе: "Один. Работаю на стройке"

Когда-то Сергей Зверев-младший постоянно сопровождал звездного парикмахера на светских тусовках и вместе с ним снимался для ток-шоу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Король гламура Сергей Зверев празднует 60-летие 19 июля. Юбилей стилист, который недавно заявил, что устал от лакшери-жизни, отметит в узком кругу самых близких, среди которых его мама Валентина Тимофеевна и помощница Светлана. А вот приемного сына звезды Сергея на празднике не будет. Мы решили узнать, как сейчас живет молодой человек и поздравит ли он знаменитого отца.

Когда-то Сергей Зверев-младший (он родился в 1993 году) постоянно сопровождал звездного парикмахера на светских тусовках и вместе с ним снимался для ток-шоу. Сам же Зверев долгое время рассказывал, что мальчика ему родила гражданская жена, которая позже погибла в автокатастрофе. Правду в своем блоге раскрыл Стас Садальский: оказывается, стилист взял трехлетнего Сережу из иркутского детского дома. Зверев не стал отрицать этот факт. Впрочем, отец — не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Парикмахер старался дать сыну лучшие условия. Но, достигнув 20-летнего возраста, Сережа заявил, что гламурная жизнь ему опостылела, и переехал в Коломну.

С того момента прошло уже девять лет. Зверев-младший успел дважды жениться, узнать, что он приемный и даже разыскать родную мать Викторию Парфеному. Выяснилось, что при рождении женщина дала ему имя Дмитрий, но решила избавиться от ребенка, так как родила его от мужчины, который ее изнасиловал.

При этом, Сергей неоднократно становился героем скандальных ток-шоу и выяснял отношения с отцом на всю страну. В окружении звезды в шоке неоднократно говорили, что парень очень не благодарный: у него было все, а он так поступил с отцом…

Зверев-младший не получил никакого образования, и в итоге ему пришлось идти на низкооплачиваемую работу. С обеими женами отношения не сложились. Какое-то время Сергей проживал вместе с родной матерью.

Накануне юбилея стилиста сайт KP.RU созвонился с сыном Сергея Зверева и узнала, как и где он живет сейчас и чем занимается.

«Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке. В ближайшем будущем, возможно, приеду в Москву», — рассказал KP.RU Сергей Зверев-младший.

На вопрос KP.RU поздравит ли молодой человек звездного отца и планирует ли с ним помириться, Сергей ответил следующее:

«Да, я поздравлю его через интернет, через соцсети. Мы иногда общаемся. И мы не ругались».