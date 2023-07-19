Во Франции будут бороться с собачьими фекалиями ДНК-тестами

Нерадивых собачников будут вычислять по ДНК и штрафовать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борьба с собачьими экскрементами на улицах южного французского городка Безье принимает масштаб настоящей спецоперации. Местные власти решили вычислять собачников, не убирающих за своими питомцами, по ДНК. «Я больше не могу терпеть этот помёт», — заявил мэр города Робер Менар.

Теперь, чтобы прогуляться по улочкам Безье со своим питомцем, местные собачники должны сдать образцы слюны животного в местную базу данных и получить «генетический паспорт». Выгул собаки без такого документа будет обходиться владельцу по 38 евро за каждый раз, когда их поймают стражи правопорядка.

По словам местных властей, сдача образцов ДНК будет для собачников бесплатной. В дальнейшем же, найденные на тротуарах фекалии будут подвергаться тщательному генетическому анализу полицией. В случае совпадения образцов ДНК с имеющимися в базе, хозяину будет выписан счет за уборку улиц до 122 евро.

Автор этой незаурядной идеи — мэр Безье Робер Менар, бывший журналист и соучредитель организации «Репортеры без границ». По его словам, жители и туристы устали от фекалий на тротуарах, поэтому проблема требует радикального решения.«Мы должны наказывать, чтобы заставить людей вести себя лучше», — заявил Менар, комментируя свое ноу-хау. Впервые мэр выступил с подобной идеей еще 2016 году, но тогда его инициатива была отклонена местным судом как посягательство на личную свободу. По словам Менара, в этот раз предложение возражений не встретило. Видимо, местные судьи тоже устали уворачиваться от подобных препятствий на тротуарах во время прогулок.

По оценкам мэрии, в Безье порядка 1500 собак. При этом, как утверждает Менар, несмотря на обилие урн и бесплатные пакеты по всему городу, ежемесячно коммунальные службы убирают более 1000 экскрементов. Такая безответственность собачников и стала поводом их приструнить.

Если для Франции такое инновационное решение в новинку, то некоторые соседние страны уже практикуют подобные методы. В испанском городке Хатива близ Валенсии подобная методика используется с 2014 года. Местные власти утверждают, что в результате на улицах стало на 80% меньше собачьих фекалий. В общей сложности около пятидесяти испанских городов собирают ДНК домашних собак для борьбы с загаженными улицами. Несколько итальянских муниципалитетов также рапортуют об успехах после введения схожей методики.