«Армата» прошла боевое крещение: Новейший российский танк умеет бить ракетами и исчезать из виду

Новейший российский танк Т-14 «Армата». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта новость должна заткнуть рот злопыхателям и пессимистам. А теперь вот читаем свеженькое сообщение ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. «Группировка войск "Юг" применяла в бою новейшие российские танки Т-14 «Армата». Несколько машин участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой». Другой источник уточнил: «Танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. Все необходимые испытания Т-14 еще продолжаются».

Ранее о применении "Арматы" в ходе специальной военной операции официально не сообщалось. Но просачивались скупые слухи, что несколько танков этого типа молотят по врагу с закрытых боевых позиций. находящихся в ближнем тылу наших войск. Ясно, что то была пристрелка, - военные и конструкторы и инженеры смотрели насколько метко бьет пушка, как работают механизмы наведения, прицеливания и заряжания. Эти танки сдавали первые госэкзамены уже не на мирном тыловом полигоне, а на фронте. Правда, «не выглядывая из-за бруствера».

А теперь вот вышли на поле боя.

Суровый дебют. И заодно - подмога нашим броневым войскам.

Пока результаты первой охоты «Армат» неизвестны, раньше всех их наверняка почувствовал враг на своей шкуре. Но для нас это пока тайна. Мне и самому ну очень интересно узнать, соответствует ли новая боевая машина тем жирным комплиментам, которыми уральские создатели щедро осыпАли ее в последние годы. Да и многие западные военные эксперты не скупились на похвалу.

Пару лет назад мне, бывшему танкисту начинавшему службу еще в середине 1960-х на громадном послевоенном «монстре» Т-10М, удалось заглянуть в чрево «Арматы». И я в новой машине почувствовал себя пилотом фантастического космического корабля в окружении компьютерных экранов, горящих табло, пульсирующих ламп и джостиков. А мой Т-10М внутри был похож на грубо сделанный трактор времен первых пятилеток, - с его тяжелыми рычагами, ржавыми пружинами и могучего вида педалями. В «Армате» позади командорского места я не увидел боекладку из 45 снарядов, - она была снаружи, за толстенной броней башни. Т-14 потому и называют революционным, что экипаж не идет в бой «в обнимку» с боекомплектом, - стоит вражескому снаряду пробить броню, будет так, как поется в песне: «И молодая не узнает, какой у парня был конец». А в «Армате» экипаж находится в своего рода капсуле. Если и рванет снаружи, ну может быть легкая контузия. Люди останутся живы. Потому это капсюльное устройство боевого отделения уже и прозвали гуманным, - конструкторы о живучести экипажа прежде всего думали.

А вообще об экзотичных наворотах этой машины можно рассказывать бесконечно. Кажется, что все лучшее, что есть сегодня у нашей танкостроительной оборонки электронной промышленности, конструкторы «втиснули» в Т-14.

Этот танк, например, называют первым в мире сетецентрическим. Это своего рода еще и бронированный штаб, стальной командный пункт. «Армата» больше и лучше других машин видит поле боя и выдает команды «однополчанам».

«Армата» может бить врага из своей 125-мм пушки не только разного вида боеприпасами, но и противотанковой ракетой.

Экипаж танка имеет возможность (благадаря специальной автоматике) замечать летящий в его машину вражеский снаряд и ответным выстрелом уничтожить его или сбить с траектории.

А если экипаж увидит на приборе сигнал о том, что в него лазерным лучом прицеливаются, тут же машина покроется облаком мелкой фольги и «Армата» исчезнет в прицеле врага.

Пока все эти достоинства нашей новейшей боевой машины считались теоретическими, на все лады расписанными на лаковых страницах рекламный буклетов. Сейчас пришло время проверки реальных возможностей Т-14 в реальном бою. Будем ждать.

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