Что происходит с мозгом после чашки кофе: развеян популярный миф о бодрящем напитке

Кофе способно настроить мозг на рабочий лад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день более миллиарда людей во всем мире употребляют кофе, сообщает нам медицинская литература. Не мудрено, что при такой популярности напитка ученые не устают исследовать его вдоль и поперек. Особенно важно для врачей и любопытно для кофеманов, как эспрессо или капучино воздействуют на мозг.

Все мы, конечно, по личному опыту знаем, что кофе бодрит. А что еще? «Привычные потребители напитка порой утверждают, что становятся более бдительными и у них повышается мыслительная активность. Однако эти субъективные ощущения еще не имеют нейробиологической корреляции (проще говоря, пока нет данных, что в мозге происходят реакции, способные порождать такие эффекты. - Ред.)», - пишут авторы новой научной работы из Университета Минью (Брага, Португалия).

Исследователи предположили, что помимо самого известного действующего вещества - кофеина, традиционного отвечающего за прилив бодрости, другие компоненты напитка тоже могут оказывать весьма значительное воздействие на мозг. Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент.

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Добровольцев в возрасте от 22 до 38 лет разделили на две группы. Одну поили любимым кофе, вторую - чистым кофеином, растворенным в горячей воде. Сразу после приема напитков проводилась МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга. И еще раз через полчаса. Отметим, что по научным данным до 99% употребленного кофеина всасывается в кровь в течении 45 минут.

Кто там хвастался, что после кофе улучшаются мыслительные способности? Исследователи на слово верить не привыкли. Тщательно исследовали изменения в работе мозга и выяснили вот что.

1. У тех, кто наслаждался ароматным напитком (в отличие от глотавших чистый кофеин с водой), отмечены определенные реакции в так называемом левом предклинье. Это область мозга, участвующая в формировании мотивации и управлении двигательными реакциями, уточняют ученые. «После приема кофе МРТ продемонстрировала изменения, характерные для более высокой готовности переключиться с отдыха на обработку задач», - отмечается в научной работе.

2. Также у добровольцев, которым достался «полноценный» напиток, обнаружены нейробиологические изменения, которые соответствуют улучшению рабочей памяти и когнитивного контроля (вот оно, усиление бдительности!). Плюс усиливается целенаправленное поведение.

3. Участники эксперимента, получившие по стакану горячей воды с кофеином, конечно, взбодрились (у них проявились характерные для этого реакции в мозге), но вот других благотворных эффектов оказались лишены. Это подтверждает, что наши многогранные ощущения от любимого напитка определяются «сложным взаимодействием нескольких соединений», констатировали исследователи.

КСТАТИ

Чем реже пьешь, тем сильнее эффект

В своей публикации португальские ученые упоминают и результаты более ранних весьма любопытных исследований. Так, было показано, что кофе оказывает более мощное влияние на когнитивные (мыслительные) функции и настроение, если пить его пореже (о конкретных сроках не говорится). Это объясняется тем, что при регулярном употреблении развивается толерантность, то есть ослабляется чувствительность организма к компонентам напитка.

В еще одном исследовании авторы определили, что наиболее заметные когнитивные и эмоциональные эффекты кофе проявляются не менее чем через 8 часов после воздержания от него. Иными словами, вторая чашка, выпитая через пару часов после первой, столь сильных ощущений (кроме наслаждения вкусом), скорее всего, не даст.

БУДЬ В КУРСЕ

А еще реакции зависят от количества чашек

В научной публикации «Безопасность употребления кофеина: всесторонний обзор» приводятся такие данные:

- При дозировке кофеина 85–250 мг (это эквивалент 1–3 чашек свежесваренного молотого кофе) обычно наблюдается ощущение бодрости, снижение усталости и облегчение мыслительного процесса.

- Высокие дозы (250-500 мг, то есть больше 3-х чашек) могут вызвать возбуждение, беспокойство, бессонницу и тремор. Кофеин в еще больших количествах может вызвать гиперадренергический синдром, приводящий к судорогам и сердечно-сосудистой нестабильности.

! Важно: речь идет об усредненных показателях. В зависимости от генетики, определяющей особенности метаболизма кофеина, кому-то может стать плохо даже после одной чашки. Если холодеют руки, начинается тахикардия (усиленное сердцебиение), накрывает приступ тревоги, то от кофе стоит воздерживаться. Либо пробовать вариант без кофеина или «легкие» кофейные напитки вроде латте в первой половине дня, советуют врачи.

В ТЕМУ

«Сосудистый парадокс»

От работы кровеносных сосудов зависит состояние нашего сердца, мозга, всего организма. Поэтому влияние кофе на артерии и вены тоже давно служит предметом познания ученых и врачей.

Оказалось, что воздействие не то что многостороннее, а буквально противоречивое. Кофеин одновременно расширяет одни наши сосуды и сужает другие! Анализу этих эффектов посвящена одна из научных обзорных статей российских исследователей.

Так, выяснилось, что после ароматного напитка расширяются сосуды сердца и почек. Отмечается так называемый инотропный эффект в сердечной мышце: сердце начинает сжиматься сильнее и посылать больше насыщенной кислородом крови к органам и тканям организма.

В то же время под воздействием кофеина сужаются сосуды пищеварительного тракта, органов малого таза и головного мозга. И параллельно улучшается венозный отток в головном мозге, что снижает риск появления неблагоприятных застойных явлений.

Из-за столь разнообразных эффектов сделать однозначный вывод о влиянии кофе на систему кровообращения в целом очень затруднительно, разводят руками ученые. Плюс ко всему, у разных людей воздействие кофеина может весьма сильно отличаться - в зависимости от генетических особенностей.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Как известно, кофеин содержится не только в кофе, но и в чае. Концентрация этого биологически активного вещества может существенно различаться в зависимости от происхождения, вида и приготовления напитка. По данным научной литературы, чайные листья содержат 3,5% кофеина, тогда как кофейные зерна 1,1–2,2%. Однако в результате разной обработки и конечной формы, в которой мы употребляем растительное сырье, выходит, что в одной стандартной чашке сваренного молотого кофе значительно больше кофеина, чем в таком же количестве чая.