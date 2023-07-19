Котам запретили гулять самим по себе: Чем обернется запрет на самовыгул кошек

Самовыгул кошек в России вот-вот будет запрещен Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На днях Госдума приняла в третьем чтении закон о безнадзорных животных. У россиян, имеющих собственных домашних питомцев, наибольший интерес вызвала та часть документа, где прописан запрет на самовыгул собак и кошек. Это если хозяин спускает мохнатого друга с поводка в парке или во дворе. Насчет собак все, в принципе, понимают. Домашние песели разных пород на таком вот самовыгуле периодически нападают на людей. А кошки-то чем провинились? Сложно припомнить случаи, когда Мурки и Мурзики бросались на улицах в атаку и кого-то калечили. Тогда зачем же они в законе?

ФЛОРА И РАЗМНОЖЕНИЕ

- С кошками дело в другом, - объяснил KP.RU депутат Госдумы Владимир Бурматов, ставший одним из разработчиков закона. - Все дело в неконтролируемой рождаемости. Домашние коты и кошки скрещиваются с «дикими» и это приплод потом живет по подвалам. Так проблема безнадзорных животных только усугубляется.

По словам Бурматова такая проблема есть даже в Москве, пусть и не в такой степени, как в регионах.

- В столице все-таки люди более состоятельные и сознательные, большинство своих кошек стерилизуют. А в регионах с этим беда. Я езжу по регионам, общаюсь с жителями. Там у многих владельцев животных такая позиция: «Кошка должна хотя бы раз в жизни родить», «Котик должен гулять с кошками». А потомство потом куда? Этих котят же выбрасывают и они пополняют армию беспризорных.

Впрочем, тяга животного мира к размножению - не единственная проблема. Бурматов приводит в пример страсти вокруг популярного у туристов Аптекарского огорода МГУ.

- Пришлось даже руководство вуза на беседу приглашать, - говорит депутат.

Аптекарский огород находится в центре города, на проспекте Мира. Вокруг много жилых домов. И вот, как выяснилось, на территорию филиала Ботсада принялись лазать окрестные коты. Не бездомные, а вполне себе домашние, имеющие хозяев.

- Особенно облюбовали теплицы, где сотрудники порхают над самыми нежными и редкими коллекционными растениями. Животные не только почву разрывают для «своих дел», но и вполне могут случайно уничтожить уникальные экземпляры флоры. Вот сотрудники их и гоняют. Кроме того, есть на территории Аптекарского огорода места, где периодически проводится подтравление вредителей. Помещения закрываются, людям туда доступ перекрывается, а площадку обрабатывают химикатами. А там коты в зарослях прячутся, их травить никто не собирается, но пока всех переловишь - срывается график работ. В свою очередь приходят зоозащитники и начинают скандалить, защищая животных, которых гоняют с территории. Пришлось посадить стороны на стол переговоров. Руководство МГУ проявило мудрость - будет заключено соглашение с зоозащитной организацией и профессиональном отлове котиков.

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Итак, самовыгул кошек (как и самовыгул собак) в России вот-вот будет запрещен. Закон еще должен быть рассмотрен в Совете Федерации, а затем появится дата, когда он вступит в силу. Это значит, что владельцев сбежавших в форточку кошек начнут нещадно штрафовать?

- Сами штрафы в законе не прописаны, - уточняет в беседе с корреспондентом «КП» Владимир Бурматов. - Но теперь субъекты РФ будут вольны вносить в свои региональные Кодексы об административных правонарушениях те или иные меры наказания, какие сочтут правильными с учетом ситуации на своей территории.

- А что входит в понятие «самовыгул»?

- Это ситуация, когда хозяин не контролирует свое животное поводком, переноской или просто на руках не держит, в конце концов.

Мы проштудировали действующий КоАП Москвы. Содержанию домашних животных в нем посвящена целая Глава 5. Но во всех пунктах, которые касаются именно выгула, прописаны только собаки. За выгул пса без намордника и поводка в общественных местах могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей. Такой же штраф предусмотрен за прогулку без поводка «на природных и озелененных территориях». О кошках - ни слова.

Получается, что в Москве кошки все еще могут гулять сами по себе. А вот в других регионах местные власти скоро смогут ввести штрафы наравне с собаками.

КСТАТИ

Самые известные публичные кошки Москвы

В столице проживает несколько вполне себе публичных и популярных кошек, которые, как ни крути, формально тоже как бы на самовыгуле.

С огромным черным красавцем мейн-куном по кличке Бегемот, ставшим достопримечательность музея-театра «Булгаковский дом» на Патриарших, все как бы понятно: он же в квартире находится. Но есть ведь питомцы, которые живут без всяких поводков в многочисленных столичных котокафе. А это, как при крути, пространство общественное. А у Пушкинского музея вообще стоит будка, в котором проживает парочка котиков Мане и Моне. Эти вообще сами себе предоставлены и разрешений у людей на прогулки не спрашивают.

Но, повторимся, внутренних московских документов, которые ограничивали бы передвижение по Москве котов и кошек, пока нет.

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