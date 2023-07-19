Все чаще украинские солдаты жалуются на то, что командиры их гонят на минные поля, устраивают «мясные штурмы».

Кадры с Запорожского направления. По полю двое бойцов ведут группу ВСУшников, которые предпочли сдаться в плен.

Украинские военнослужащие все чаще выходят на наших бойцов по открытой связи и просят прекратить артобстрел и дать коридор. Умоляют прикрыть от своих же националистов, что норовят выстрелить в спину. И тогда в поддержку украинским военнослужащим отправляются группы прикрытия.

Наши воины пытаются отконвоировать вчерашнего противника целым и невредимым…

- А куда же деваться, когда твоего президента дома называют криворожским комиком, на Западе украинцев уже открыто презирают, снарядов не подвозят, боеприпасы кончаются, а раненых даже не думают эвакуировать, - спрашивают украинские военнопленные.

Все чаще украинские солдаты жалуются на то, что командиры их гонят на минные поля, устраивают «мясные штурмы».

Еще в сети появились более красноречивые кадры командира танковой роты 239-го полка с позывным «Ермак», который во время операции в районе Лисичанска взял в плен….18 вооруженных до зубов украинских военнослужащих.

Целый взвод украинских пехотинцев пленил всего один танкист в сопровождении четверых новобранцев подразделения «БАРС».

«Ребята со мной были из молодого пополнения, третий день на боевых. Решил им показать, как проводить зачистку, заходим во двор, а там гора рюкзаков, а двери в подвал дома открыты. Они сбросили их, чтобы поместиться. Предупредил их, что гранату кинем, и они оттуда как полезут на свет», - вспоминает «Ермак».

Как позже выяснилось украинские военные услышали двигатель российского танка и решили схоронится в подвале частного дома. Там их и нашли наши воины.