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Политика19 июля 2023 13:12

Солдаты ВСУ напрашиваются в плен уже взводами

Появилось видео сдачи в плен 18 украинских военнослужащих
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Все чаще украинские солдаты жалуются на то, что командиры их гонят на минные поля, устраивают «мясные штурмы».

Все чаще украинские солдаты жалуются на то, что командиры их гонят на минные поля, устраивают «мясные штурмы».

Кадры с Запорожского направления. По полю двое бойцов ведут группу ВСУшников, которые предпочли сдаться в плен.

Украинские военнослужащие все чаще выходят на наших бойцов по открытой связи и просят прекратить артобстрел и дать коридор. Умоляют прикрыть от своих же националистов, что норовят выстрелить в спину. И тогда в поддержку украинским военнослужащим отправляются группы прикрытия.

Наши воины пытаются отконвоировать вчерашнего противника целым и невредимым…

- А куда же деваться, когда твоего президента дома называют криворожским комиком, на Западе украинцев уже открыто презирают, снарядов не подвозят, боеприпасы кончаются, а раненых даже не думают эвакуировать, - спрашивают украинские военнопленные.

Все чаще украинские солдаты жалуются на то, что командиры их гонят на минные поля, устраивают «мясные штурмы».

Еще в сети появились более красноречивые кадры командира танковой роты 239-го полка с позывным «Ермак», который во время операции в районе Лисичанска взял в плен….18 вооруженных до зубов украинских военнослужащих.

Целый взвод украинских пехотинцев пленил всего один танкист в сопровождении четверых новобранцев подразделения «БАРС».

«Ребята со мной были из молодого пополнения, третий день на боевых. Решил им показать, как проводить зачистку, заходим во двор, а там гора рюкзаков, а двери в подвал дома открыты. Они сбросили их, чтобы поместиться. Предупредил их, что гранату кинем, и они оттуда как полезут на свет», - вспоминает «Ермак».

Как позже выяснилось украинские военные услышали двигатель российского танка и решили схоронится в подвале частного дома. Там их и нашли наши воины.

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