Две трети россиян призналась в любви к фастфуду

две трети опрошенных предпочитают фастфуд здоровому питанию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 июля, в мире отмечается немало «съестных» праздников. В России это День пирожка с малиной, а в США – Национальный день хот-дога. В честь этих праздников сайт KP.RU решил узнать, а чем любят перекусывать россияне. Как оказалось, две трети опрошенных предпочитают фастфуд здоровому питанию.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Так, 19% россиян, с удовольствием, перехватят на ходу беляш, пирожок или чебурек. Пусть перекус выпечкой и не такой полезный, зато очень вкусный, а зачастую и бюджетный, говорят участники опроса.

Еще 16% россиян берут в пути шаурму, когда не могут нормально пообедать и вынуждены есть на ходу. А 11% признаются, что любят перекусить блинчиками: кто сладкими, а кто с икрой или мясом. Национальные блюда лучше заморского фастфуда, уверяют участники опроса.

Еще 6% также проголосовали на национальное блюдо, эти богатыри любят перекусывать пельменями, чем немало удивили остальных участников исследования.

«Ничего себе такой перекус пельменями. Стесняюсь спросить, а что тогда в полноценный прием пищи потреблять», - веселится участница опроса.

«А в полноценный - много пельменей», - отвечает ей любитель этого блюда.

5% россиян говорят, что привыкли перекусывать бургерами или сэндвичами на улице, а дома – бутербродами. Эта не всегда полезная сухомятка очень вкусная и готовится быстро, делятся респонденты.

2% любят заварить дома лапшу быстрого приготовления, этот суп продается в любом магазине и готовится три минуты, зато отлично утоляет голод, говорят россияне.

1% рассказывают, что из выпечки им больше всего нравятся сосиски в тесте или более сложные хот-доги. А вот 5% говорят, что любят любой фастфуд и с радостью отказались бы от домашней еды в пользу бургеров, шаурмы и чебуреков.

А вот оставшиеся 32% говорят, что к фастфуду относятся плохо и стараются его не есть, а в качестве перекусов предпочитают качественные и полезные продукты: творог, йогурты, фрукты, ягоды, орехи и так далее.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,9 тысячи человек.