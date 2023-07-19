Украине нужна десатанизация!

Без десатанизации Украины или того, что от нее останется, в ходе специальной военной операции и после нее нам не обойтись. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удар по Керченскому (Крымскому) мосту привел к гибели гражданской семейной пары: жена работала в муниципальном органе образования, муж – водитель КамАЗа. За жизнь их 14-летней дочери Ангелины врачи боролись и одержали победу – сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Но пока наши врачи боролись за победу в жизни девочки вся Украина зашлась в экстазе перемоги. Сеть переполнена одобрением удара со стороны украинцев, их ликованием, в том числе, и по поводу гибели этой семьи. А компания по доставке мяса из Львова даже сподобилась на художественный, по их мнению, коллаж.

Сначала они просто выкладывали куски фарша, которым старались придать черты человеческих лиц, а потом разместили эти куски на семейную фотографию, заместив этим фаршем и кусками бекона лица матери и отца Ангелины. Публиковать эти омерзительные снимки мы не станем по этическим соображениям.

- Доставка мяса, Львив. Из нашего мяса можно приготовить все, что угодно, - гласит подпись под этим коллажем. – Наисвежайший фарш из свинины, лук, немного соли и перца. Готовится буквально за 3 секунды.

И около полутора тысяч лайков под этим постом (сейчас, наверное, уже больше). Примечательно, что даже считающие себя адекватными украинские Телеграм-каналы, которые критически относятся к украинской действительности и Зеленскому с его командой предпочли не заметить этот, даже не каннибализм, а откровенный сатанизм и прошли мимо.

Чем лишний раз доказали, что к роду человеческому их относят совершенно зря. И ведь было же, было уже в этой истории задолго до начала СВО все: и разрезание с пожиранием тортика в виде "кацапского ребенка", и вишневый компот с подписью "кровь кацапских младенцев", и "жареные колорады" после трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе. А если вспомнить, как в том же Львове в известном кабаке еще задолго до 2014-го подавали "москаликов (карасей), жареных в сметане" а бдительный швейцар впускал в заведение только тех, кто правильно отвечал на приветствие запрещенной в России ОУН-УПА. И многое, многое другое. И вот – снова. И это не просто гады и сволочи.

Оживились трупаки зомби, забегали бойкие уроды, закопошились гниды, из всех углов повыползали липкие мрази, вспыхнули человеконенавистничеством некроманы – вся нечистая сила принялась радостно хрюкать и чавкать, как будто ожили страницы гоголевского "Вия". Велик был Николай Васильевич, не только как явление литературы, но и как исследователь психотипов тамошнего местного населения, которое, если перестать поддерживать в нем огонь человеческой морали, моментально скатывается ниже дикарей, потакая своим собственным самым низменным инстинктам. Смешливо глумиться над смертью и семьей и считать это нормальным явлением – это как раз и есть проявление того самого сатанизма, пусть и на бытовом уровне.

А потому тем, кто потакал этой бесовщине, не стоит изумляться, мешать сопли со слюнями и трагически вопить, провожая взглядами русские ракеты и БПЛА: "За ЩО?" За що порты Одессы, Черноморска, Николаева превращаются в груду металлолома, за що ВСУ-ки сотнями и тысячами гибнут на фронте, за що на улицах украинских городов в массовых количествах появились калеки и упоротые наркоманы? За що вот это все выпало им? За все нехорошее. И да, и за это самое. Видимо, пока еще мало воздалось, раз еще там много находится нелюдей, считающих, что быть такими – это лучший выбор в их жизни из всего многообразия и мысли покаяться у них не возникает. И в этом, кстати, кроется ответ, почему Зеленский так ополчился на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Она была последней точкой опоры для жителей Украины, которые цеплялись за свою, пусть и грещную, как у всех нас, но человеческую сущность. Последний свет, который требовалось погасить, чтобы люди там окончательно превратились в стадо, предназначенное для заклания. Пастыри, правда, у стада, оказались не совсем теми, что требовались, но тут уж так вышло.

И – знаете – со временем перед СВО, как я понимаю теперь, встала еще одна задача. Да, денацификация, да, демилитаризация (как выразился один товарищ из руководства нашей страны " ублюдки и выродки" будут уничтожены), но и без десатанизации Украины или того, что от нее останется, в ходе специальной военной операции и после нее нам не обойтись.