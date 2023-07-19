Успех, деньги, женщина: Раскрыта судьба Никиты Волкова - русского Серкана Болата

Актер Никита Волков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сериал «Постучись в мою дверь» был продан в 85 странах, а его герои Ханде Эрчел (Эда) и Керем Бюрсин (Серкан Болат) прославились на весь мир. Сейчас в России идут съемки адаптации романтической комедии. В отечественном ремейке Эду будут звать Маша и ее сыграет Лиана Гриба. А вот роль краша миллионов Серкана (в русском римейке Сережа) уже отдана молодому актеру 30-летнему Никите Волкову. Пока в арсенале Никиты не так много главных ролей, зрители могут помнить его по сериалу «Трудные подростки».

Известный нумеролог Марияна Анаэль сделала расклад на Таро и рассказала, как изменится судьба артиста и достигнет ли он той же популярности, как турецкий Серкан Болат в исполнении Керема Бюрсина.

Нумеролог Марияна Анаэль.

Судьба сериала

«Дата создания турецкой версии сериала «Постучись в мою дверь» — 8 июля 2020 года. Получается, если посчитать дату старта, выходит 19 аркан, а это солнце, отвечающее за успех в любом начинании. До июля следующего года сериал набирает известность и обрастает армией фанатов (у него как раз выпадает 20 аркан, что свидетельствует об огромном количестве поклонников). С июля 2022 года и по июль 2023 выходит цифра 21, свидетельствующая о том, что сериал приобретает мировую известность, а также международное признание и награды. С июля 2023-го по июль 2024-го у проекта выпадает цифра 22, это начало и конец. Возможно создание ремейков сериала, а также конец съемок основных сезонов сериала».

Судьба актера

«В российской адаптации проекта сыграет актер Никита Волков, рожденный 19 мая 1993 года. Цифра 19 есть и у него, и у оригинального сериала, что говорит о том, что участие в отечественном проекте «Постучись в мою дверь» стало для него кармической историей.

Судя по цифрам, съемки в проекте принесут ему успех: как раз, с мая 2023-го по май 2024-го у него выходит 22 аркан, начало и конец чего-либо. При этом, я не могу сказать, что сразу после премьеры сериала уровень его известности кардинально поменяется — такой же славы, как у Керема Бюрсина, у него не будет. В период с 2024-го по 2025-го у него значительно увеличится заработок, а с 2025-го его фокус сместится на женщину или дочь.

В карме у Волкова есть 17 аркан, что все же означает, что он может обрести известность на весь мир и сниматься в зарубежных проектах. Возможно, именно съемки в российской адаптации турецкого сериала положат начало его мировой известности, если он сумеет себя проявить».

Если посмотреть на другую методику, квадрат Пифагора, то там у артиста есть цифры, говорящие о том, что он психолог от рождения. Он понимает людей и хорошо вживается в роли персонажей с абсолютно разными характерами. По натуре он лидер и очень хорошо мыслит логически.

Судьба Керема

«Судя по дате рождения Керема Бюрсина, исполнившего роль Серкана Болата в оригинальной версии сериала, он очень отличается от Волкова. Актер, появившийся на свет 4 июня 1987 года, склонен к меланхолии и молчаливости, в отличии от российского артиста, который всегда позитивен, оптимистичен и весел. У Бюрсина есть юмор, но он более сдержан и, скорее, тяготеет к исполнению драматических ролей. В матрице актера мы видим 17 аркан — предрасположенность к славе. В его карме также есть цифры, свидетельствующие о его тяге к искусству, и шестерка, говорящая о любви к актерскому мастерству и его красоте.

Четверка в его дате рождения обозначает императора: он хорошо выстраивает свой бизнес и стремится приумножить свои владения. А тройка, обозначающая императрицу, свидетельствует о том, что он может примерять большое количество масок и сыграть любую роль.

По натуре у Бюрсина на первом месте стоит семья. Близкие для него являются самым важным составляющим счастливой жизни, чего нельзя сказать о Волкове. Российский актер стремится найти баланс между семьей и работой. Не исключено, что он разведется хотя бы раз в жизни, так как не принимает стабильности и склонен к потребности в накале страстей.

В год выхода турецкого сериала у Бюрсина шел 14 аркан, говорящий о творчестве и съемках. С 2021-го по 2022-го у него начался 15 аркан — бешеная популярность. В следующий период — 16 аркан, свидетельствующий о шокирующем известии, разрушении старого (именно в тот момент актер разорвал долгие отношения). В текущем периоде у Бюрсина — 17 аркан, это рост известности. Либо в этот период выйдет новый проект с участием артиста, либо он сейчас принимает участие в картине, которая позже сделает его еще более популярным».