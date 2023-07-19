Путин вспомнил, как работал грузчиком, и пообещал сделать подарок девочке

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" в Кремле. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В среду Владимир Путин поучаствовал в набсовете АНО «Россия – страна возможностей». Так как госслужащих на встрече почти не было, глава страны чувствовал себя расслабленно. Программных заявлений он не делал, зато не скупился на шуточки и любопытные воспоминания. Мы собрали самые яркие высказывания российского лидера:

БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ

Один из участников заседания упомянул турслет под названием «Маевка». Путин в шутку прокомментировал такой бренд.

- Надеюсь, что это маевка, которая не приведет к революции, - сказал президент, признавшись, что название «немного настораживает».

- Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью, - добавил он.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОДРАБОТКА

- Я, когда студентом был, подрабатывал, мы какие-то мешки грузили на железнодорожной станции. Но мне это занятие не очень понравилось, честно говоря, - вспомнил Владимир Владимирович.

БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА НА МКС

13-летняя Дарья Арсеньева рассказала главе страны, что делегация Новгородской области во время экскурсии на Байконур передала космонавтам копию берестяной грамоты.

- Мне специалисты рассказывали, что в одном месте раскопали грамоту и стало ясно, что на этом месте был суд в то время. Потом дальше работали-работали, через пять лет нашли еще одну грамоту, из которой стало ясно, чем закончилось конкретное судебное разбирательство. Это невероятно. История прямо оживает, - поделился Путин.

Девочка подарила президенту книгу о Старой Руссе. Владимир Владимирович в ответ дал девочке записку с текстом: «Даша, спасибо за подарок. Отвечу. Удачи!»

ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Это по степени важности для страны - для любой страны - не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 1940-х и в 1950-е годы осуществлялся

О ПРОТИВОСТОЯНИИ ЛЖИ

- Правда - это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды. <…> Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию - это Russia Today.