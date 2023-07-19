Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Мащенко со взводом перебил роту боевиков

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

НЕ ДОПУСТИЛ ОСТАНОВКИ КОЛОННЫ

Младший сержант Владислав Кириченко

«Водитель младший сержант Владислав Кириченко в составе сводной автомобильной колонны выполнял боевую задачу по передислокации узла связи. Приближаясь в заданный район, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника. Несмотря на множественные осколочные ранения, полученные в результате разорвавшегося рядом с машиной минометного снаряда, Владислав под плотным огнем неонацистов, грамотно используя рельеф местности, вывел воспламенившийся автомобиль на безопасное расстояние от основной колонны, после чего приступил к его тушению. В результате проявленной смелости, решительности и профессионализма младшего сержанта Владислава Кириченко не допущено возгорания техники, двигавшейся в колонне. При этом колонна добралась в заданный район без потерь, после чего была организована устойчивая связь с вышестоящим штабом, что позволили эффективно вести наступление».

ОБЕСПЕЧИЛ СВЯЗЬ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Майор Иван Чельцов

«Майор Иван Чельцов выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах группировки российских войск. Российские подразделения, удерживая занимаемые позиции, отражали атаки украинских националистов на важном стратегическом направлении. Рискуя жизнью, Чельцов со своим подразделением выдвинулся в район линии боевого соприкосновения с противником для обустройства устойчивых и бесперебойных каналов связи в условиях естественных препятствий лесистой и холмистой местности. Прибыв в район выполнения боевой задачи, майор Чельцов провел рекогносцировку местности и определил оптимальные точки для установки оборудования. Затем, со своими подчиненными, находясь под систематическими обстрелами украинских националистов, в ускоренные сроки развернул и произвел настройку девяти ретрансляторов с комплектами цифрового оборудования для усиления сигнала радиосвязи, увеличения зоны покрытия и обмена информацией между абонентами в общей автоматизированной системе управления подразделениями. Уверенные действия офицера и его подчиненных позволили в ходе ведения боевых действий организовать и поддерживать устойчивую радиосвязь, а также осуществлять непрерывное управление российскими подразделениями с командных пунктов группировки. Помимо этого, применяя свои профессиональные знания и методические навыки, майор Иван Чельцов подготовил более двадцати специалистов из числа граждан, призванных по мобилизации, по работе на цифровых радиостанциях засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления».

СО ВЗВОДОМ ПЕРЕБИЛ РОТУ БОЕВИКОВ

Старший лейтенант Владимир Мащенко

«Противотанковый взвод под командованием старшего лейтенанта Владимира Мащенко, находясь во взаимодействии с российским мотострелковым подразделением, удерживал оборону, уничтожая бронетехнику и живую силу украинских националистов.

Противник при поддержке артиллерии и авиации предпринял попытку прорыва линии обороны наших войск для захвата важного населенного пункта и атаковал позиции на участке ответственности подразделения Мащенко. Находясь на переднем крае обороны, офицер своевременно обнаружил выдвижение бронегруппы противника. Выждав момент, когда бронетехника националистов зайдет на оборудованное противотанковое минное поле, Владимир активировал дистанционно-управляемые минные устройства, в результате чего был уничтожен танк Т-64БВ украинских боевиков. Более десяти часов противотанковый взвод Мащенко и российские мотострелки удерживали оборону до прихода подкреплений. Затем, перегруппировавшись, провели успешную контратаку, обратив противника в бегство и нанеся ему существенные потери. В ходе боя один из российских военнослужащих получил осколочное ранение и не мог самостоятельно передвигаться. Старший лейтенант Мащенко без промедления бросился на помощь своему подчиненному, вынес его из-под огня противника в безопасное место, оказал первую помощь и передал медицинскому персоналу для дальнейшей эвакуации. При попытке прорыва российской обороны на данном направлении были уничтожены танк, четыре бронеавтомобиля Мастифф британского производства, два французских колесных танка, а также более восьмидесяти украинских боевиков».