Глава империи Ротшильдов признался, что неплохо зарабатывает на Украине

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вновь «превратились» в президента Украины Владимира Зеленского и связали его цифровой образ с Александром Ги Франсеско де Ротшильдом – главой одной из самых могущественных и самых закрытых семейных бизнес-империй мира.

Ротшильд пранкеров не раскусил, а посему говорил с «Зеленским», по-деловому, почти ничего не утаивая.

- Как вам известно, наша компания действует в интересах правительства Украины, министерства финансов с 2017 года. И у нас сложились великолепные отношения с людьми в вашем правительстве. В основном мы занимались вопросами привлечения заёмных средств. – доложил главе киевского режима Ротшильд, сообщив также, что его фирмы намерены принять участие в распиле траншей, которые, возможно, будут выделены на восстановлении Украины.

Александр Ротшильд ведет дела напрямую с Зеленским

Причем намерен он это делать разборчиво, «в ряде секторов».

- Этими секторами могут быть, безусловно, энергетика, жилищное строительство, логистика. И такая подготовительная работа должна быть проведена до того, как начнётся процесс реконструкции. Вы выразили потребность в финансировании реконструкции на общую сумму в размере более $750 миллиардов, начиная с 2023 года на период порядка десяти лет, и это вполне адекватно. И я думаю, что нужно правильно определить порядок участия, понять, как сделать так, чтобы в программе приняли участие все игроки… В этом и заключается наш профиль работы, мы имеем соответствующие знания, — обозначил свои аппетиты Ротшильд, посетовав заодно на антироссийские санкции. - Для нас как для Ротшильдов, как для организации, как для банка, для нас не было никаких рисков в связи с Россией.

Он уклонился от ответа на вопрос о причастности Ротшильдов и Рокфеллеров к созданию тайной финансовой империи, якобы владеющей миром.

- На сегодняшний день никаких связей с Рокфеллерами больше нет, — туманно сказал он. — Но это правда, что мы как семья занимаемся финансами уже более двух столетий. И мы не занимаемся производством никакой продукции. Но нам посчастливилось нанять нескольких очень умных людей. Таким образом, наш бизнес сильно завязан на людях, и мы соединяем людей по всему миру. Это на самом деле довольно просто, но это продолжается уже два столетия. Так что небольшой опыт у нас есть.

Полная версия этого и других пранков Вована и Лексуса доступны в их официальных группах «Вконтакте», Телеграме и на Rutube-канале.