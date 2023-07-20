«Мы были друзьями»: 13-летний убийца школьника из Москвы шокировал новыми деталями преступления

Во время поиска в парке у Каширского шоссе полицейские нашли тело мальчика, лежащего в коллекторе

Новые детали в убийстве пятиклассника на юге Москвы. Как ранее сообщал сайт KP.RU 11-летний Антон (имена детей изменены) ушел из дома днем во вторник и не вернулся ночевать. На следующий день его мама написала заявление в полицию. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон в тот день направился с 13-летним приятелем Данилом в парке «Коломенское». Через пару часов Данила вышел с территории один. Во время осмотра территории тело Антона нашли в коллекторе. Мальчика жестоко зарезали.

Во время пиковой же беседы со следователем Данила во всем сознался. И даже показал, куда выбросил нож. Дома у подростка нашли одежду со следами крови, которые он пытался застирать.

- Обоих воспитывали только мамы. У обоих не полные семьи, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Правда, если отец Антона ушел давно, папа Данила скончался лишь несколько лет назад.

- Подросток объясняет, за что убил школьника?

- Говорит, что на самом деле они были друзьями. Дружили давно. Но при этом у них часто случались ссоры.

По словам мальчика, в парк они пришли «просто погулять». Взяли сигарет и газировки. И в какой-то момент снова поссорились.

«Не знаю, что на меня нашло. Но я начал бить Антона ножом...»

Мальчишке, как говорит наш источник, нанесли не менее 12 колото-резаных ран - в шею и область груди. Антон истек кровью.

Школьник настаивает, что все произошло спонтанно, убийство он не готовил. Правда, есть нюанс - кухонный нож он принес с собой. Зачем ему в парке нож? Может, мальчик пытается себя хоть немного выгородить - если планировал заранее, для него все будет гораздо серьезнее?

- С учетом того, что подростку всего 13 лет, обстоятельства - увы - для дальнейшего наказания не имеют никакого значения, - заявил KP.RU адвокат Евгений Харламов, бывший начальник криминальной милиции одного из районов Москвы. - К уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления могут привлечь только тех, кому от 14 лет и более. Вот тогда бы все учитывалось. Одно дело, когда спонтанная ссора, убийство, человек внезапно осознает, что о натворил и сам сообщает о случившемся. Другое - когда заранее захватил из дома нож, после убийства спрятал труп, сбежал. А в данном случае 13-летнего мальчика лишь поставят на профучет и, максимум, отправят в спеццентр, где он будет жить в отряде, как в лагере, и продолжать получать там же школьное образование. Есть вероятность, что родители станут фигурантами уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» - если до этого были сигналы, а семья не принимала мер. (Наказание по этой статье - штраф до 100 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, - Авт.).

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