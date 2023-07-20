Зеленский попытался поссорить Россию и Китай из-за зерна: почему его план провалился

Все потуги Зеленского изобразить из себя "кормильца мира" ожидаемо закончатся ничем Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский попытался тут перессорить Россию с Китаем, закинув провокационный вброс, что, дескать, русские уничтожили в порту Одессы 60 тысяч тонн пшеницы, которая предназначалась Китаю. Мелкий злобно-мстительный тупой недоумок – единственная оценка, которую заслуживает Зеленский такой провокацией. Он явно рассчитывал на то, что Пекин обидится на Москву, и этот факт осложнит их отношения. Он все-таки неисправимый лох. Поскольку не понимает, что Китай импортирует ежемесячно только пшеницы 1 миллион тонн, и для него этот уничтоженный объем – не более, чем статистическая погрешность. Это при условии, что зерно действительно предназначалось на отправку в КНР.

Но он ведь еще и лох в квадрате, поскольку признание Зеленского свидетельствует, что большая часть жалоб Киева и Запада на Москву, которая якобы препятствует предотвращать голод в странах Африки, прекратив действие "зерновой сделки", не имеет под собой никаких оснований. Потому что поставки зерна в Китай носят не гуманитарный характер, а абсолютно коммерческий. И теперь на этом способе заработка для Киева поставлен крест. США отказались выделять военные корабли для сопровождения зерновозов, да и, честно говоря, без разрешения Анкары Вашингтон даже дырявое военное корыто не мог направить в Черное море согласно конвенции Монтре, а Эрдоган закрыл проливы для всех военных кораблей стран, не относящихся к черноморскому региону. Сама Турция тоже ответила на аналогичный запрос Киева отрицательно.

У Киева нет иной альтернативы, кроме поставок зерна по железной дороге по сухопутному коридору в Европу. Но и тут имеются сложности. Буквально вчера Болгария, Венгрия, Слвакия, Румыния и Польша обратились в Еврокомиссию с требованием продлить запрет на вывоз в их страны зерна с Украины, который истекает 15-го сентября. А премьер Польши Моравецкий пошел еще дальше и пообещал самостоятельно закрыть границу для украинского зерна, если Евросоюз не даст положительный ответ на ходатайство пяти стран. Моравцкий пообещал, что власти республики будут защищать сельское хозяйство Польши и "польских фермеров".

Впрочем, по большому счету, похоже, что этот экспорт зерна не так уж и важен для самого Киева, хотя, как заявила первый вице-премьер экономики и торговли Украины Юлия Свириденко, Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский проигнорировал накануне встречу с европейскими коллегами из этих пяти стран, на которой министры продлили соглашение о запрете ввоза зерновых до конца года. Об отсутствии Сольского на переговорах сообщил глава Минсельхоза Польши Роберт Телус.

Все потуги Зеленского изобразить из себя "кормильца мира" ожидаемо закончатся ничем. А его попытки осложнить отношения Пекина и Москвы обречены на полный провал. Еще и по той причине, что у украинского зерна с недавнего времени появилась полномасштабная альтернатива – зерно из России. 31-го мая приступил к регулярным отгрузкам зерновой продукции в КНР построенный и запущенный в эксплуатацию первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла Забайкальск — Маньчжурия. Время транспортировки зерна из России в КНР сократилось с нескольких месяцев до пары-тройки недель, а перевалочные мощности терминала не хуже портовых – до 8 млн тонн в год.

Это, кстати, еще одна причина, почему зерновая сделка была пролонгирована Россией в прошлый раз 18-го мая. Дело не только в выборах Эрдогана, которому этот шаг России помог переизбраться на пост президента Турции, хотя это соображение имеет весьма основательное обоснование. Просто еще и Забайкальский терминал был не готов к тому времени к запуску в работу, что действительно ставило перед Китаем на тот момент поиска альтернативных поставщиков. И у богатых зерном регионов Сибири появился значительный и объемный рынок сбыта своей продукции, да еще с такой удобной логистикой и обеспеченный современной инфраструктурой. А если еще добавить, что торговля зерном, как и многими другими товарами, между Россией и КНР идет в юанях, то Зеленский может обиженно надуться и идти тихо плакать в темном уголке. Или грызть зерно сам, как та крыса в амбаре.

Недалекий комик так и не понял, что, выйдя играть на международное политическое поле, он, будучи мальчиком на побегушках, попал в компанию гроссмейстеров. Для начала надо было попрактиковаться с шваброй в руках и ведром с водой. А этот недотырок сразу полез комбинировать. И потому совершенно заслуженно получает по имиджу и морде лица, выставляя себя на мировое посмешище в новом амплуа "кормильца мира".