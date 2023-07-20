Предсказание Ванги Филиппу Киркорову воплотилось в жизнь: с кем артисту приписывают новый роман

Филипп Киркоров и дизайнер Аника Керимова. Фото: социальные сети

Заявление диджея Кати Гусевой о скорой свадьбе Филиппа Киркорова произвело эффект разорвавшейся бомбы. Бывшая возлюбленная Филиппа заявила, что в скором времени поп-король женится на своей новой пассии. В тусовке считают, что избранницей Филиппа, с которой он, по словам Гусевой, собрался под венец, станет звездный дизайнер Аника Керимова, с которой артиста в последнее время часто видят вместе не только на работе, но и на отдыхе. О том, что отношения с Керимовой могут быть прочными, в свое время напророчила и знаменитая Ванга.

На днях Киркоров и Керимова снова вышли в свет вместе. Парочка появилась на дне рождении Григория Лепса. Со стороны они смотрелись абсолютно счастливыми и, кажется, уже не скрывали своих чувств. Долго что-то обсуждали, смеялись, записывали смешные видео. Присутствующие отметили, что таким влюбленным они не видели Киркорова уже давно.

- Наше знакомство с Филиппом послано свыше – в этом я абсолютно уверена, - сообщила Аника KP.RU на вечере у Лепса. – Мир моды очень непростой: каждый день возникают какие-то проблемы. Общаясь с Филиппом, ты забываешь обо всем. А как он умеет удивлять! Он знал, что я всегда восхищалась Дольче и Габанна. И на днях познакомил меня с ними – мы провели прекрасную неделю в Италии. Это было незабываемое время. Габанна поцеловал мне руку. Я тогда сказала Филиппу, что он волшебник. Он – уникальный человек, который любит осуществлять мечты близких ему людей. Такое трепетное отношение в наше время встретишься нечасто.

В тусовке говорят, что Аника прекрасно ладит с наследниками поп-короля. Мартина и Аллу-Викторию она привлекла в мир моды, недавно представив совместную коллекцию с сыном Филиппа, вдохновением которого послужила сестра Алла-Виктория. Подписчики поп-короля отмечают, что дети Филиппа, кстати, очень похожи на Анику.

Впервые о нежных отношениях Киркорова и Керимовой заговорили в конце декабря прошлого года. Тогда Филипп неожиданно появился на дне рождении звездного дизайнера. В тот день у Киркорова был насыщенный график (пора предновогодних корпоративов), но он нашел время, чтобы поздравить близкого ему человека. Приехал уже к ночи с огромным букетом цветов и стал осыпать Анику комплиментами.

Киркоров уже познакомил Керимову со всеми своими друзьями. Помимо Лепса, Анику Филипп представил Ларисе Долиной, Яне Рудковской, Сергею Лазареву – все они уже оценили модельера.

О том, что отношения с Керимовой могут быть прочными, в свое время предсказывала и знаменитая Ванга. О ее пророчестве Филипп сам рассказывал в своих интервью «КП».

- Она сказала: «Все главные женщины твоей жизни будут начинаться на А», - заявил Филипп. – И так произошло. Алла Пугачева, Азиза, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Маша Распутина (в миру Алла Агеева – Пр.).

Имя Керимой тоже начинается на «А»…

- Аника такой человек, который быстро ладит с людьми, - сообщили наши источники. – Она умеет найти общий язык со всеми. И, конечно, она очень красивая. Филипп это оценил сразу. Общение с ней пошло и ему на пользу: он стал еще более мягким, и нежным.

К слову, Керимова с бывшими фаворитками поп-короля прекрасно ладит. С Азизой, которой Филипп делал предложение руки и сердца в начале 90-х, она дружит давно и считает своей старшей сестрой. А Машу Распутину называет любимой клиенткой - последние наряды Марии соорудила именно Аника.