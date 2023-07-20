Секретная тропинка в густых зарослях: как выглядит место убийства 11-летнего школьника в Москве

В этом коллекторе, накрытым деревянным щитом, обнаружили тело мальчика. Фото: Александр РОГОЗА

Удивительно, но криков 11-летнего Антона (имена детей изменены) никто не слышал. Хотя буквально в сотне метров находится детская площадка, где всегда мамочки с детьми. Возможно, звуки леса гасит Каширское шоссе, которое монотонно гудит где-то за деревьями.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, мама заявила в полицию об исчезновении Антона днем в среду - накануне, во вторник, мальчик ушел из дома гулять и на ночевку не вернулся. Почему обратилась в полицию лишь спустя сутки? Вопрос. Мама говорит, что все это время искала сама - обзванивала друзей и родственников. Известно, что женщина воспитывала сына сама. Семья не маргинальная, но с очень низким уровнем дохода...

Это уже потом, когда по камерам видеонаблюдения составили маршрут школьника, стало ясно: вышел из дома с 13-летним другом Данилой, вместе дошли до парка «Коломенское». Через пару часов друг вышел из парка один. А тело Антона, которому нанесли не менее 12 ударов ножом, обнаружили в коллекторе.

ГЛУХОЕ МЕСТО

Место убийства находится в стороне от основных прогулочных тропинок, ок салоне высохшего ручья. Раньше, лет тридцать назад, на этом месте стояла деревня Дьяково - с деревянными домами и огородами. Потом жителей переселили, а в качестве воспоминаний остались густые заросли садовых деревьев. Сливы да яблони.

Оградительные красно-белые ленты еще висят. Но ни охранения, ни сотрудников СК на месте уже нет. Криминалисты отработали ночью. Следы работы - несколько пар синих перчаток, разбросанных вокруг того самого «люка».

Странное дело - в этой части парка многие люки закрыты не оригинальными крышками из тяжеленной резины, а деревянными щитами. Так и тут.

Внутри - несколько пустых бутылок и прочий мусор. Тут Антона и нашли.

- Знаете, это как бы секретная тропинка, для своих, - рассказывает завсегдатай парка «Коломенское» Светлана. - Те, кто здесь впервые, его не знают. Место глуховатое. Если хочется спрятаться от глаз посторонних - самое оно. Порой здесь можно встретить компании мужичков, которые на этих самых деревянных щитах распивают.

ЗАГАДКА НОЖА И ЛЮКА

13-летний Данила в убийстве признался. Рассказал, что они с Антоном давно дружили. Иногда ссорились. Как все. В тот день якобы просто пошли погулять. Взяли бутылку газировки и сигареты.

Убийство он называет спонтанным. Мол, снова случилась ссора, и он в сердцах на товарища напал. Да так напал, что нанес ему больше десятка ударов в шею и грудь...

Одно «но»: почему Данила захватил с собой из дома на эту «обычную» прогулку кухонный нож? Следователям он показал, где сбросил в парке орудия убийства. Нож со следами крови на лезвии уже отправили на экспертизу. Да и до люка тело убитого подростка нужно же было еще затащить.

По одной из версий, задержанный мальчишка все спланировал заранее. И убивал прямо около коллектора, чтоб тут же труп и спрятать.

- Если точно не знать, что под щитои открытый люк - никогда не подумаешь, что там можно что-то спрятать, - размышляют местные.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего». Но Данилу даже с учетом признания посадить не смогут. Уголовная ответственность в России предусмотрена лишь за преступления, совершенные лицами от 14 лет и старше.