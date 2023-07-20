Олеся Носова, глава медиагруппы «Комсомольская правда»: «Страна жива духом людей, которые не боятся ни тяжелых профессий, ни сложных времен»

Впервые на Всероссийской неделе охраны труда пройдет фотовыставка конкурса «Лица труда», организатором которого выступает «Комсомольская правда». Основная тема – портрет Человека труда. Основная идея – поднять престиж рабочей профессии и продемонстрировать ее чрезвычайную важность для общества.

В течение пяти лет начиная с 2017 года фотографы со всей страны отправляли свои работы на сайт «Комсомольской правды», а компетентное жюри выбирало лучшие из множества удивительных кадров. Конкурс также поддерживала «Партия Дела».

«Для меня лично как для человека и гражданина, для компании, которую возглавляю, для „Партии Дела“ этот фотоконкурс имеет большое значение, – отметил Константин Бабкин, председатель федерального совета ВПП «Партия Дела», президент ООО «Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш», председатель совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. – Человек труда является нашей главной ценностью. На его благополучие и развитие должны быть направлены усилия государства и общества. Без Человека-созидателя у России нет буду-щего. Какой бы богатой ни была страна, если в ней не будет профессиональных рабочих кадров и уважения в обществе к людям, работающим на тяжелом производстве и в сельском хозяйстве, благосостояния не добиться. Мы можем быть сильны не только своими природными ресурсами, но и людьми-созидателями».

В этом году выставка расширяет свои горизонты и отправляется в Сочи на Всероссийскую неделю охраны труда. На площадке ВНОТ посетители смогут увидеть более 50 работ авторов – участников разных лет. Все они посвящены людям труда.

«Мы рады были инициировать это движение. „Комсомольская правда“ всегда шла в ногу со временем и была рядом со своим читателем, - сообщила главный редактор, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова. - Мы гордимся, что и сейчас сохраняем эту связь, и чувствуем, что действительно требуется людям. Страна жива духом людей, которые не боятся ни тяжелых профессий, ни сложных времен».

Напоминаем, VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдет на ФТ «Сириус» в Сочи 26–29 сентября 2023 года. Организатором форума выступает Министерство труда и соцзащиты России. Оргкомитет ВНОТ возглавляет вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.