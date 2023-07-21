Как правильно сдать чемодан в багаж, чтобы авиакомпания его не потеряла: семь реально работающих способов

Чтобы не испортить себе отдых, чемодан нужно собрать правильно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приехали вы в аэропорт, сдали чемодан на стойке регистрации - и пошли налегке пить кофе. В это время у баулов свой путь по воздушной гавани. Но ленте они уезжают в чрево багажного отделения на автоматический досмотр. Некоторые сумки проверяют вручную. И лишь потом загружают в самолёт. Пассажиры снова встречаются с чемоданами у ленты выдачи.

Проблемы, увы, случаются на каждом из этих шагов. Чемоданы теряются, ломаются, улетают в другие города. Не часто, 7 - 8 штук из каждой тысячи. Но это создаёт массу проблем. Прилетели на море - а купальник где-то застрял. Вернулись из отпуска - ой, а ключи от квартиры в задержанном багаже.

Как правильно сдавать чемодан в багаж? Что нельзя туда класть, чтоб аэропорту вещи не вскрыли для досмотра? Какие бирки надо привесить, а какие - оторвать? Советы, которые мы собрали с помощью авиационных экспертов, помогут свести к минимуму риск остаться без своих вещей.

1. Повесьте бирку с именем и контактными данными

Реально полезная, хотя и до смешного простая штука: привесьте на чемодан бирку со своим именем и телефоном. Продаются специальные красивые бирки, напоминают эксперты сервиса планирования путешествий Туту. В них можно вставить визитку или листок бумаги в данными. Самостоятельно сделать тоже не сложно. Главное, чтобы бирка была прочная (листок бумаги тут же порвётся) и надёжно крепилась к ручке. Даже если ваша сумка улетит не другой край света и все багажные бирки потеряются, - вас смогут найти.

2. Оторвите старые багажные бирки

Попасть на нужный рейс чемоданы помогают штрихкоды - они нанесены на бирки, которые прикрепляют на стойке регистрации. Но часто на сумках остаются старые бирки. Важно их снять! «Если на багаже остались старые наклейки со штрихкодами, сканеры считывают их по ошибке», - объясняет Дмитрий Хазин, начальник отдела авиационного маркетинга международного аэропорта Владивостока. Система может запутаться при сортировке и отправить багаж по старому маршруту..

3. Проверьте бирку

Сотрудники аэропорта на стойке регистрации ошибаются редко, багажная бирка печатается автоматически. Но все же стоит на всякий случай посмотреть на неё перед тем, как чемодан уедет по ленте. «На бирке должен быть указан код аэропорта, куда вы летите - например, если в Москву, то SVO, DME или VKO», - уточняют в Aviasales. Также указывают номер рейса и фамилию пассажира.

4. Не забывайте про ручки

С ручками и ремнями важно чувство меры. С одной стороны, они необходимы - именно к ручкам крепят главную багажную бирку. Так что не надо наглухо заматывать чемодан в пленку. Упаковщики в аэропорту об этом знают, прорезают отверстия для ручек.

С другой стороны, если у рюкзака или сумки много длинных и не закреплённых ремней и ручек, они могут зацепиться за что-нибудь при транспортировке, напоминают эксперты сервиса планирования путешествий Туту. И в итоге порваться либо задержаться.

Пищевая пленка, в которую пассажиры сами заворачивают чемоданы ради экономии, имеет свойство приклеиваться к багажной ленте - с тем же результатом.

5. Приезжайте в аэропорт вовремя

Если прибежать к стойке регистрации в последнюю минуту (а она закрывается за 40 - 60 минут до вылета, в зависимости от аэропорта и маршрута), багаж могут не успеть загрузить на борт и отправят только следующим рейсом, предупреждают специалисты Aviasales.

«Проблемы могут возникнуть, если чемодан отберут для ручного досмотра, а он в это время уже уйдёт на посадку», - разъясняет Дмитрий Хазин. По той же причине стоит прислушиваться к объявлениям по громкой связи в аэропорту: бывает, что пассажиров вызывают для досмотра их багажа. При вас это сделают быстрее. «Не дождавшись пассажира, сотрудники аэропорта досмотрят чемодан самостоятельно, но он может улететь уже следующим рейсом», - говорит Хазин.

6. Яркий чемодан или чехол

Узнаваемый чемодан яркого цвета сложнее перепутать на ленте, когда пассажиры получают багаж. А путаница и правда случается, фамилии на бирках мало кто сверяет. Если чемодан прозаический, чёрный, можно купить цветной чехол. Или хотя ты привязать яркую ленточку на ручку,

7. Сфотографируйте багаж

Фото чемодана в открытом и закрытом виде делают на тот случай, если он не прилетит вовремя, объясняют эксперты сервиса Туту. Снимок может помочь при розыске.

ВАЖНО

Пауэрбанк - в ручную кладь!

В багаж не стоит сдавать деньги, паспорт, смартфоны и другие дорогие вещи, это очевидно.

Ключи от квартиры тоже лучше держать при себе. А то вернётесь из отпуска, чемодан не прилетит вовремя - и домой не попасть.

Пауэрбанки и запасные аккумуляторы (для фотокамеры, например) разрешено перевозить только в ручной клади - из-за риска возгорания. Та же история - со всеми гаджетами, у которых внутри есть литий-ионные батареи (ноутбуки, фотоаппараты). Если сдадите в багаж, в аэропорту вас начнут разыскивать для ручного досмотра (а это дополнительный риск, что багаж не вылетит одним рейсом с владельцем, см.п. 5). Или достанут пауэрбанк из чемодана, а вместо него положат записку: почему изъяли и как можно забрать.

Есть список запрещённых к перевозке в самолётах опасных веществ: токсичные, радиоактивные и так далее. К ним относятся и легковоспламеняющиеся жидкости (для разведения костра, например),

Важно: это правила именно для багажа, который вы сдаёте. Для ручной клади, которую берёте с собой в самолёт, другие ограничения: под запретом жидкости в таре больше 100 мл, ножи, ножницы и другие режущие предметы. Им как раз место в багаже.

ЗОНА РИСКА

Летим с пересадкой

Чаще всего багаж теряется у пассажиров стыковочных рейсов. Если летите с пересадкой, учтите такие нюансы:

1. Надёжнее покупать билет одной авиакомпании или перевозчиков-партнёров по воздушному альянсу либо кодшеринговому соглашению. Тогда перегрузка ваших вещей из самолёта в самолёт - забота авиакомпании. И в случае проблем она будет разыскивать его по всему маршруту.

2. Когда для сегментов сложного перелёта у вас два разных билета, то багаж надо будет получить и сдать заново. И если речь о заграничном вояже,то ещё пройти паспортный контроль туда-обратно. На все это необходимо заложить время, причём с запасом - на случай задержки первого рейса.

3. На стойке регистрации в любом случае уточните, летит ли багаж до конечного пункта или надо его получать и снова регистрировать при стыковке. Бывает, что и при перелёте одной авиакомпанией это придётся сделать (чаще всего это связано с таможенными правилами).

4. Очень короткие стыковки, меньше 1 часа, - очень большой риск, что вещи не успеют перегрузить. Если есть выбор, то лучше закладывать на пересадку 2 - 3 часа.

НА СЛУЧАЙ ПРОБЛЕМ

Что делать, если чемодан не прилетел

- Проверьте, нет ли ваших сумок на полу рядом с лентой (мало ли, кто-то принял за свой и снял, а потом осознал ошибку) и на ленте для негабаритного багажа,

- Идите к стойке розыска багажа - обычно она в том же зале, где и выдача. За границей может называться Lost and Found, Lost luggage, Baggage Claim. Если такой стойки нет, обращайтесь к представителю авиакомпании.

- Заполняйте на стойке специальную форму. В неё вносят данные о пассажире, рейса, билете, а также описание багажа - цвет, размер, форма чемодана, что лежит внутри.

- Получаете код, чтобы отслеживать ход поисков онлайн. Но и тут санкции сказываются, российских перевозчиков отключили от глобальной системы WorldTracer. На самом процесс розыска это не влияет, впрочем. А авиакомпания «Россия» только что перешла на отечественную систему «BAGSпоиск».

- Когда чемодан найдётся, вам позвонят из аэропорта. Чаще всего авиакомпании сами и бесплатно доставляют задержанный багаж на дом или в отель. Но иногда приходится ехать в аэропорт.

- При международных перелетах важно учитывать таможенные формальности. Если вы прилетели в Россию из другой страны, то на задержанный багаж необходимо заполнить таможенную декларацию, пройти с ней через «красный коридор» и поставить печать.

Почти все не прилетевшие вовремя чемоданы воссоединяются со своими владельцами уже через день - их отправляют ближайшим рейсом.

На розыск багажа у авиакомпании есть 21 день. Если за это время он так и не нашёлся, то будет считаться утерянным - перевозчик обязан выплатить компенсацию.

КСТАТИ

Покупать ли страховку

«Чемоданные» полисы предлагают многие страховщики и сами авиакомпании. Какая неувязка с чемоданом будет считаться страховым случаем, зависит от условий полиса: только утеря или повреждение либо даже задержка с выдачей на несколько часов. Сумма компенсации также разная, рассчитается и в зависимости от ценности багажа, и от веса. В общем, сравните несколько полисов.