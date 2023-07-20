За дешевой квартирой — в глубинку: где в России строят самое недорогое жилье

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хотите купить недорогую квартиру в новостройке? Это вполне реально. Только придется ехать подальше от Москвы и Санкт-Петербурга. Аналитики сервиса Домклик изучили сделки Сбера за июнь 2023 года и составили топ регионов с самыми низкими ценами на первичном рынке.

Возглавила его Республика Ингушетия, где квадратный метр жилья в новом доме стоит от 33,8 тысячи рублей. Минимальная цена «квадрата» в Кабардино-Балкарии чуть выше, но тоже сравнительно мала — в среднем 47 тысяч рублей.

В пятерку регионов с самыми бюджетными новостройками также вошли Саратовская и Смоленская области и Республика Калмыкия, там стоимость квадратного метра не превышает 55 тысяч рублей.

Если вам все-таки кажется, что это дорого, просто сравните: в Москве квадратный метр стоит в среднем 173 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 136,6 тысячи. Так что если столичная жизнь вас не прельщает, а свое жилье очень хочется — добро пожаловать в глубинку.

КОНКРЕТНО

В каких регионах России стоимость квадратного метра в новостройках ниже всего:

• Республика Ингушетия — 33,8 тыс. рублей.

• Кабардино-Балкарская Республика — 47 тыс. рублей.

• Саратовская область — 51,1 тыс. рублей.

• Республика Калмыкия — 54,5 тыс. рублей.

• Смоленская область — 54,7 тыс. рублей.

• Чувашская Республика — 55,5 тыс. рублей.

• Владимирская область — 55,9 тыс. рублей.

• Челябинская область — 56,5 тыс. рублей.

• Курганская область — 57,5 тыс. рублей.

• Республика Башкортостан — 57,8 тыс. рублей.

По данным исследования сервиса Домклик