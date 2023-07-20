Ветеранов СВО пригласили в школы: их ждут на уроках «Разговоры о важном»

Ветеранов СВО пригласили в школы на уроки патриотического воспитания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриотические уроки появились во всех школах страны в прошлом году. «Разговоры о важном» проводят во всех школах по понедельникам, по единому тематическому плану. Наши прорывы в освоении космоса и атомной отрасли, что такое счастье, какие традиции есть в твоей семье, зачем ходить в школу, чем важны разные профессии – обсудили уже очень многое, и ко многим темам учителя будут возвращаться снова и снова. Обязательно затронут в новом учебном году - и не раз — тему специальной военной операции.

- Нам представляется важным, чтобы в этих уроках принимали участие вы, дорогие ветераны, дорогие участники специальной военной операции, - обратился первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев к участникам первого форума ветеранов боевых действий СВО государственного фонда «Защитники Отечества» «Справедливость. Забота. Уважение».

Примечательно, что и в прошлом году воинов звали на «Разговоры» сами дети. Ведь у многих папы, братья, друзья семьи, просто знакомые защищали родину. И ребятам очень хотелось, что об их героях узнали все-все и так же ими гордились.