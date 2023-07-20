«Софт скиллы помогают находить точки соприкосновения»: Денис Филисов о карьерном пути и ключевых качествах разработчика

Сейчас Денис занимает должность руководителя команды разработки в Grid Dynamics. Он рассказал о карьерном пути и о главных качествах разработчика.

— Давайте начнем издалека, как вы пришли в профессию?

— Еще в 90-х годах я занимался сборкой компьютеров, затем работал системным администратором и дошел до руководителя одного из IT отделов компании Русский Стандарт. Затем мне удалось поработать в компании Tiger Trade, где я был одним из ведущих разработчиков программного обеспечения. Именно мной была написана часть кода, благодаря которой работает Tiger Trade терминал

Я переключился на внедрение продуктов и взаимодействие с разработчиками. За 5 лет я прошел путь от стажера в разработке до руководителя команды из 10 человек, которая разрабатывает продукты мирового уровня.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать хороший разработчик?

— Хороший разработчик должен обладать сразу несколькими важными навыками, это - стремление изучать новое, умение выходить из кризисных ситуаций и то, что является неожиданностью для многих, умение общаться. Софт скиллы помогают находить точки соприкосновения и подходы для решения необходимой задачи. Более того, они тренируют умение переформулировать вопросы таким образом, чтобы точнее понять ответ - это едва ли не самый важный навык для современного разработчика. Современные распределенные системы пишут тысячи разработчиков, поэтому пренебрегать коммуникацией нельзя.

— Какие советы вы как эксперт можете дать новичкам в разработке и IT?

— Во-первых, научиться контролировать время. Никогда не пренебрегайте планировщиками времени, можно начать даже с банального календаря. Часто новички говорят: “У меня ни на что не хватает времени”. В реальности это происходит потому, что порядок работы у человека совершенно не распределен. Во-вторых, не останавливаться в обучении и самосовершенствовании. Именно благодаря знанию большего количества технологий и умению их применять вы становитесь профессионалом.

— Денис, сейчас вы работаете в Grid Dynamics на позиции Staff Software Engineer. Что входит в ваши обязанности?

— Я управляю командой из 6 первоклассных разработчиков, а также несколькими QA специалистами. В мои обязанности входит постоянное взаимодействие с заказчиком, составление планов развития команды и проекта.

— Денис, поделитесь планами на будущее?

— Планов у меня всегда много. Сейчас мне интересны проекты и компании с миллионной и миллиардной аудиториями. Хотел бы поработать такими крупными игроками как Apple, SpaceX, Netflix. Они часто нуждаются в высококвалифицированных специалистах, которые с наименьшими ресурсами готовы выполнить наибольшую работу.