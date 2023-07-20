Россиян возмутили слова Мурашко о том, что девочки должны задумываться о детях уже со школы

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На этой неделе глава Минздрава заявил, что считает «порочным» стремление женщин сначала получить образование и построить карьеру, а уже потом заводить детей. Михаил Мурашко добавил, что девочки должны задумываться о деторождении уже со школьной скамьи, чем вызвал негодование у большей части населения. Опрос сайта KP.RU показал, что позицию министра разделяют всего 9% россиян.

Десятая часть россиян поддержали высказывание главы Минздрава, и заявили, что женщины действительно должны больше думать о материнстве, а не о саморазвитии, образовании и карьере, в конце концов, не в этом женское предназначение, искренне верят участники опроса.

А вот пятая часть населения согласны с министром лишь частично. 19% россиян отмечают, что может карьера женщине и правда ни к чему, но вот образование-то она точно должна получить. Иначе кому же она такая нужна, и как она воспитывать детей будет, если сама ничего не знает и не умеет.

«Как может необразованная женщина воспитывать детей, чему она может их научить», - удивляются участники опроса.

Еще 15% заявили, что с мнением Михаила Мурашко они не согласны. Если женщина не получит образования и хоть небольшого профессионального опыта, как же она потом будет этих своих детей содержать? Особенно, если муж оставит семью, а детей будет несколько. К несчастью, таких историй в стране слишком много, разводят руками участники опроса. Так что выходит, стремление женщины работать, а не рожать – это скорее необходимость, с вовсе не блажь.

«Плодить нищету, так себе идея. Надо на ноги встать, а потом уже о продолжении рода думать. Но министрам-то что рассуждать, с такими доходами им проблем простых людей не понять», - рассуждает участница исследования.

А вот большинство опрошенных, целых 57%, заявили, что указывать женщине, когда и что ей делать – вообще неправильно. В конце концов, по закону она может жить так, как ей хочется, а когда рожать и рожать ли вообще – личное дело каждого, и решать это должна сама женщина или семья, а уж никак не министры.

«Это дело самой женщины: рожать или не рожать. И задумываться о семье в подростковом возрасте рано: девочки должны в школе думать не о родах, а об учебе», - категорично заявил участник опроса.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 13,2 тысячи человек.