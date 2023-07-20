Россию пытаются убрать с "великой шахматной доски", но народ Европы против: названы истинные цели Запада на Украине

На митинге партии «Альтернатива для Германии», Магдебург. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свен фон Шторх (Sven von Storch) — один из самых авторитетных консервативных мыслителей нынешней ФРГ. Его супруга, Беатриса фон Шторх, — депутат Бундестага и заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии». Главный вопрос в нынешней российско-немецкой повестке — Украинский кризис и санкции, бумерангом ударившие по экономике Европы. Что думает обо всём этом «другой Берлин» — консервативный и оппозиционный? Читайте ответы фон Шторха в интервью для сайта kp.ru.

— Господин фон Шторх, сейчас «лево-зелёное» правительство Олафа Шольца посылает на Украину танки с теми же крестами, что и у вермахта в 1943-м… Но ведь это ещё не вся Германия?

— Немецкие патриоты не хотят этого конфликта с Россией. Они хотят скорейшего установления мира и возвращения к сотрудничеству и дружбе с Россией на всех уровнях. Большинство патриотов в Германии понимают, что конфликт на Украине служит только интересам глобалистов в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе.

Политолог Свен фон Шторх.

— Тогда возникает другой вопрос: зачем этот конфликт?

— С одной стороны, конфликт направлен на то, чтобы убрать Россию с "великой шахматной доски" как суверенную нацию и конкурента, чтобы подчинить ее власти глобалистов и получить доступ к ее огромным ресурсам. С другой стороны, глобалисты хотят использовать конфликт, дабы предотвратить дальнейшее ослабление и возможный крах финансовой системы, основанной на долларе США. Наконец, они хотят исключить Россию из процесса формирования нового мирового порядка и не допустить ее лидерства после этой катастрофы.

— Каковы экономические последствия нынешнего конфликта для ФРГ?

— Германия уже находится в состоянии рецессии. Еще хуже долгосрочный ущерб, причиненный катастрофической экономической политикой лево-зеленого правительства. Их «климатическая повестка» [закрытие АЭС и борьба против двигателей внутреннего сгорания «во имя экологии» — прим. ред.], а также стремительный рост цен на энергоносители привели к массовому оттоку капитала. В прошлом году из Германии утекло 132 миллиарда евро. Мы являемся свидетелями массовой деиндустриализации, какой еще никогда не было в истории нашей Федеративной Республики.

Это оказывает значительное влияние на уровень жизни населения. Согласно социологическим опросам, 60% немцев сокращают расходы на одежду, 44% даже вынуждены экономить на продуктах. Ещё год назад подобное было немыслимо. Поскольку у правительства заканчиваются деньги, в настоящее время ведутся дискуссии о сокращении пособий для семей и даже отмене пенсий для вдов.

— Как результат — по тем же соцопросам, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», ещё два года назад на выборах в Бундестаг едва преодолевшая планку 10% голосов, сегодня набрала бы вдвое больше.

— Неудивительно, если 70% немцев недовольны правительством. Я думаю, что вопрос не столько в том, будет ли правительство отстранено на следующих выборах 2025 года, сколько в том, сможет ли оно продержаться до тех пор — или оно рухнет под тяжестью этих проблем заранее.

— Но если случится чудо и АдГ наберёт, допустим, 20% или даже 25%, этого всё равно мало, чтобы сформировать правительство в Берлине.

— Решение принимается в Лондоне и Вашингтоне. Например, подрыв газопровода «Северный поток» ясно показал, насколько правительство в Берлине зависит от США.

Что мы, патриоты в Европе, смогли сделать в этой ситуации, — так это попытаться снизить скорость, интенсивность и масштаб конфликта. Мы выступали против бряцания оружием со стороны западных правительств и либеральных медиа-гигантов, взывая к миру и разуму. Это привело к тому, что европейские правящие круги все чаще сталкиваются с оппозицией со стороны собственного народа. В результате желание европейских правительств вступить в конфликт [с Россией] становится все более непопулярным, и большинство людей в Европе сегодня выступают против.

Но глобалисты хорошо это понимают. Поэтому они, скорее всего, попытаются найти другие способы спровоцировать Россию и втянуть ее в активный конфликт [уже не с Вооружёнными силами Украины, а непосредственно с Европой — прим. ред.].

— Описанная вами ситуация справедлива и для США, где в разгаре предвыборная гонка?

— И Дональд Трамп, и Роберт Кеннеди заявили, что «могли бы положить конец конфликту в течение 24 часов». Надеюсь, нам не придется ждать до 20 января 2025 года, чтобы всё это прекратилось [собеседник «КП» намекает на возможность победы оппозиционного кандидата на выборах в США-2024 и его инаугурацию, по традиции происходящую 20 января следующего года — прим. ред.]

Если же вернуться в Старый Cвет, то, ещё раз повторю, людям в России важно знать: большинство жителей Германии и Европы не хотят этого конфликта. Поддержка в Германии и Европе в первую очередь исходит от правительств, служащих интересам глобалистов.