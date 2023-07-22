Деньги за "лайки" или новая схема мошенников? Возможно ли заработать на откликах в интернете

От написания откликов вряд ли можно получить реальный доход. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВЫГОДНОЕ ДЕЛО

- Получила 325 рублей за 5 лайков! - победно отписалась я своему редактору, поручившему мне ответственное задание: научиться зарабатывать на откликах, лайках, репостах и прочей несложных заданиях. Сейчас в соцсетях изо всех щелей лезет реклама подобных видов заработка, вот мы и решили проверить на себе этот способ «дополнительного дохода».

- Ого! Выгодное дело, оказывается! - удивился редактор. И, наверное, глубоко задумался, правильный ли способ зарабатывать на жизнь он себе выбрал.

Еще бы! Ткнул пальцем в кнопку, поставил лайк - и сразу же получил 65 рублей! За считанные минуты сделаешь сотню щелчков мышкой - и 6 500 рублей! А я-то, неразумная, за те же деньги порою с утра до вечера статьи пишу, нервничаю, мозг мучаю. И часто не понимаю: откуда люди деньги берут на роскошь, дворцы, машины? А вот же она - золотая жила сама предо мной открылась!

Ну, не то, чтобы прямо сама… Поисковик помог. «Как заработать на отзывах» - набираю запрос, и через полчаса приходит мне сообщение в телеграм с неизвестного номера.

Непрошенная собеседница представилась «Мариной из М.Видео»:

- Приглашаю вас помочь нашему продукту, а мы вам за это заплатим. Это займет всего 15-20 минут в день. Все, что нужно делать - ставить лайки нашим новым товарам, чтобы повысить их рейтинг. Заплатим от 300 до 7 800 рублей в день!

В результате я скоренько заработала эти легкие 325 рублей. После со мной связалась «куратор» Тина, которая предложила вступить в рабочую группу, чтобы выполнять более серьезные и высокооплачиваемые задания. Вот они.

Задание 1: Отлайкать четыре товара в интернет-магазине - по 40 рублей за лайк. Сделано!

Тут надо сказать, что сайт был очень похож на реальный ресурс М.Видео. Но, как выяснилось позже, это была все же подделка.

Задание 2: Помочь магазину в продвижении продукции и выкупить любой товар из предложенного списка. Самый дешевый - детская кроватка, 863 рубля.

- Продавец выкупит его у вас обратно и вернет сумму с 20% накруткой (это 1035 рублей, - Ред.), - пообещала администратор.

Тут, признаться, я засомневалась - не мошенники ли? Но Тина смогла убедить - все честно. И прислала номер карты некоего Элгуна Эсмаилзаде. Я отправила туда 863 рубля. Деньги оказались в личном кабинете на фейковом сайте М.Видео, и я заказала чертову кроватку (вместо адреса доставки вбила абракадабру, как и просила куратор). И вскоре получила те самые 1 035 рублей + еще 160 рублей за 4 лайка. Итого моя прибыль: 657 рублей (с учетом первых 325 рублей).

Задание 3: Купить товар (также переводом через Эсмаилзаде) за 2 000 рублей, чтобы получить обратно на 20% больше. Перевожу, покупаю сковороду, получаю назад 2400. Заработок - 1057 рублей.

Задание 4: Купить два товара на сумму от 9 360 до 40 000 рублей.

Схема та же, перевод через Элгуна, выкупаю два комплекта мебели по 4 680 рублей за каждый — итого 9 360. И вот на этом «кэшбек» закончился. Тина что-то понесла про нарушение правил, что нельзя покупать одинаковые товары, начала говорить о себе в мужском роде - в общем, спалилась кураторша, но денег уже не вернешь.

СХЕМА НЕ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ

Впрочем, вернуть деньги она (или он?) все же предлагала. Мол, исправить ситуацию можно двумя способами. Первый – перевести им 324 980 рублей за некое лекарство и система сразу же разморозит счет, вернув всю сумму плюс 20%. Второй – выкупить лечебный товар за 15 300 рублей, потом сделать еще 3-5 заказов, и после этого мне вернут деньги.

- Какой вариант берешь? – с грустным смайликом спросил Тина-Тин.

- Пойду в полицию с заявлением на вас, мошенников! - пригрозила я.

- Это ваше право, - меланхолично ответила куратор и удалила меня из группы. И только тут я поняла, что у меня нет ни одного номера телефона куратора и администраторов группы.

В итоге я потеряла 8 303 рубля.

В банке лишь развели руками - мы, мол, переводы не возвращаем, если нет контактов получателя. Вдруг вы за товар или услугу оплатили, а теперь хотите обмануть продавца.

А в пресс-службе М.Видео мне объяснили, что о ситуации с подобными мошенничествами наслышаны и стараются с этим бороться.

- Мы принимаем меры по информированию клиентов о правилах безопасного онлайн-шоппинга и предотвращению деятельности аккаунтов злоумышленников. Наш официальный сайт - mvideo.ru, - подчеркнули в пресс-службе. - Вся коммуникация с покупателями осуществляется только с подтвержденных официальных аккаунтов (телефон, мессенджеры, социальные сети, почта с доменом @mvideo.ru и др.). При возникновении любых сомнений, советуем самостоятельно связаться с компанией, например, позвонить в контактный центр или использовать чат поддержки.

А вот схема с «обратным выкупом» товаров на рынке, действительно, существует — и не только у аферистов.

- Компании могут размещать объявления о закупке товаров с предложением выкупа обратно. Это необходимо для увеличения рейтинга товаров. Особенно популярна такая уловка у продавцов на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Yaneex.Market. - Ред.). Частые покупки одного и того же товара выводят его на первые места в своем сегменте, тогда маркетплейс автоматически рекомендует его клиентам. От этого страдают покупатели, потому что часто видят не те товары, которые действительно хороши, а маркетплейсам и продавцу подобные схемы выгодны. Но надо понимать, что эти схемы не защищены законом. Вы никому не докажете, что компания обещала выкупить у вас товар обратно, если вдруг она этого не сделала. Если говорить о конкретном случае с якобы М.Видео, то это чистой воды мошенничество. Распознать его можно было практически сразу. 65 или 40 рублей за лайк – это слишком дорого. Ни один заказчик не поставит такую цену, - комментирует директор агентства интернет-маркетинга Effect-on Marketing (effect-on.ru) Юрий Волков.

По словам Волкова, для заработков на лайках, репостах и откликах есть другие способы. Вполне законные, но более дешевые. Это интернет-биржи и сайты отзывов. Что ж, попробуем заработать там.

РЕПОСТ – РУБЛЬ, ЛАЙК - ДВА

Биржа комментариев и продвижения QComment пестрит заказами – подписаться на телеграм-канал, поставить лайк, просмотреть видео, репостнуть сообщение, кликнуть рекламу на Яндексе. Можно и комментарии писать, сдав предварительно экзамен на грамотность и стилистику речи.

Первым делом надо пройти регистрацию с указанием своего имени, телефона, электронной почты и номера интернет-кошелька для вывода денег. Пришлось завести электронный кошелек на ЮMoney.

Экзамен состоит из двух этапов. В первом – проверка пунктуации, написания слово «вообще» и «-ться/-тся». Второй этап – написание эссе на заданную тему. Минимум – 500 знаков, никаких чужих мыслей и копирования, только свой уникальный текст без ошибок. Три абстрактные темы на выбор, я взяла про счастливый момент, который ждет каждого после завершения какой-либо работы.

«К работе будут допущены только грамотные и умеющие излагать свои мысли авторы. Отнеситесь к экзамену серьезно, возможности пересдать нет», - написали организаторы, указав, что проверка длится в среднем 10 дней, так как очень много желающих. И дабы не терять времени даром, пока можно зарабатывать с помощью лайков, репостов и подписок.

Список проектов на бирже немалый, но и не богатый (во всех смыслах этого слова). Его условно можно разделить на три категории: подписки на Youtube или телеграм-каналы, просмотры видеороликов, клики по рекламным объявлениям в поисковиках и соцсетях. Стоимость работ примерно одинакова - от 1 до 2 рублей. Самое дорогое - 8 рублей за то, чтобы вбить в Яндекс-строке 13 запросов и перейти по найденным ссылкам.

Вот некоторые задания, которые выполнила я.

1. Вступить в группу ВК «Типичное Поворино». Условия заказчика – аккаунт исполнителя должен быть реальным, с фото и не менее 50 друзей. При этом вступить и тут же выйти из группы – не прокатит. Заказчик сутки-двое проверяет выполнение работы и только потом оплачивает. Гонорар 1,14 рублей.

2. Просмотреть клип «Спасибо Максу Коржу» (не знаю, кто такой). 1,73 рубля.

3. Оценить на Кинопоиске сериал «Там, где цветет полынь» (не смотрела). 2,75 рубля.

4. Просмотреть на Youtube 15-минутный ролик об инвестициях. 5,66 рублей.

Итого за два дня мне удалось заработать 13 рублей 42 копейки.

ДЕНЬГИ НА ВЫВОД

Отзовик и Irecommend – два самых популярных сайта по отзывам. Здесь можно найти отклики обо всем подряд, сюда можно писать свои мнения и зарабатывать на этом.

Зарегистрировалась на обеих платформах. Суть работы и там, и там одинаковая. Разница лишь в выводе заработанных денег. На Отзовике минимальная сумма для вывода – 200 рублей, на Irecommend – 150. Кстати, при регистрации на последнем бонусом на счет падает 50 рублей. На Отзовике такого нет.

Отзывы можно писать о любом товаре или услуге. Тут практически никаких ограничений нет. Выбираешь категорию – красота, туризм, гостиницы, посуда и т. д., потом какой-то определенный товар/услугу/место и пишешь отзыв минимум на 500 знаков. Если меньше, он не будет оплачиваться.

Разумеется, здесь тоже важна грамотность. Тексты с ошибками, если и опубликуют, то не оплатят. Оплачивается каждый просмотр отзыва плюс единоразовый бонус.

Например, в Отзовике я отписала четыре отзыва – об отдыхе в Кисловодске, одном банке и двух отелях. Из них один не прошел модерацию с объяснением, что текст слишком общий, не хватает частного мнения. Ну, им виднее. За каждый опубликованный отзыв получила бонус 2,40 рублей. За три дня у трех отзывов – 9 просмотров (большинство у Кисловодска). Это +6 копеек за каждый. Итого мой заработок – 7 рублей 74 копейки. Деньги за просмотры будут капать, если ваш аккаунт будет активен, то есть вы продолжите писать отклики. Нет – значит, через месяц профиль заморозят и деньги на счету тоже.

В Irecommend у трех моих отзывов вообще ни одного просмотра. Заработок нулевой (не считая 50 рублей за регистрацию).

Кстати, а откуда владельцы сайта берут деньги для оплаты авторам? От рекламы. При регистрации вам сразу сообщают, что на сайте размещается реклама и там, где много отзывов, ее больше всего.

Учитывая, что мой заработок за три дня – чуть более 21 рубля, я сильно сомневаюсь в том, что написанием откликов можно получить реальный доход. Судя по всему, чтобы заработать таким образом, нужно без отрыва сидеть на бирже и платформах отзывов и строчить как из пулемета все, что придет в голову.

Но один полезный вывод я все-таки сделала. Полностью доверять отзывам в интернете не стоит.

ВОПРОСЫ В ТЕМУ

Отвечает директор агентства интернет-маркетинга Effect-on Marketing Юрий Волков

Почему так мало платят?

- На первый взгляд, вознаграждение за участие в подобных схемах раскрутки ресурсов или покупки товаров может показаться ничтожным. Тут надо учесть, что для вас это была разовая акция. Есть люди, которые, действительно, зарабатывают на этом. Но они регистрируются, подписываются, лайкают не только лишь своими личными аккаунтами в соцсетях, а массово создают фейковые личные страницы, получая в итоге большие вознаграждения. Конечно, такая «аудитория» со временем удаляется и не может приносить полезный эффект в долгой перспективе. Обычно этим пользуются в двух случаях: если хотят создать впечатление, что компания, бренд или товар пользуются спросом (якобы много интересующихся, но по сути это фейки), либо рассчитывают на продажу ресурса (группы, канала) после его раскачки подписчиками, лайками и просмотрами.

Зачем компании заказывают платные лайки, отклики, просмотры и т. д.?

- Это нужно, чтобы повысить рейтинг компании или определенных товаров. Логика проста: чем больше положительных откликов, тем чаще агрегаторы (справочные или товарные) будут продвигать вас на первые страницы и топ-позиции, а следовательно - увеличится и поток реальных клиентов.

На что лучше писать отзывы (если уж взялись)?

- Здесь важно понимать, какой товар или услуга в данный момент более востребованы. На вашем примере видно, что есть интерес к Кисловодску. Значит, будут просматривать отклики и к другим городам Кавминвод и Кавказа. Лето - время отпусков, люди выбирают, куда лучше поехать. В канун Нового года популярными будут базы отдыха, рестораны и т. д.