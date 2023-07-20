На форуме «Россия – Африка» представят Всемирные игры дружбы

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

В Санкт-Петербурге в конце июля пройдут Второй Саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка».

Стало известно, что эти представительные мероприятия станут еще и площадкой для расширения международных коммуникаций в спорте.

- Форум станет площадкой для презентации Всемирных игр дружбы и других спортивных проектов, откроет новые возможности для диалога с коллегами из стран Африки по линии министерств спорта, олимпийских комитетов и спортивных федераций. Для участников Форума также подготовлена насыщенная спортивная программа, – рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

Новый флагманский спортивный проект «Всемирные игры дружбы» Россия примет в сентябре 2024 года, а представлен он будет именно на площадке Форума.

Футбольные команды из Нигерии, Камеруна, Ганы и Мали примут участие в международном российско-африканском турнире среди студенческих команд. В спортивную программу также включен матч дипломатов, на поле выйдут сыграют сотрудники МИД России и дипломаты посольств африканских стран, аккредитованные в нашей стране.