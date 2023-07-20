Навальному требуют добавить до 20 лет за экстремизм

Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Прокурор запросил блогеру Алексею Навальному 20 лет колонии строгого режима за экстремизм. Это с учетом всех прошлых заслуг.

«Такое наказание прокурор попросил назначить Навальному суд по совокупности всех прежних приговоров. Приговор будет оглашен 4 августа», - заявила адвокат обвиняемого.

Мосгорсуд ведет выездной процесс прямо в колонии №6 Владимирской области, где экстремист отбывает срок. Суд закрыл сам процесс, так как дело происходит внутри режимного объекта, где участникам процесса будет нелегко обеспечить безопасность. Но секрет из обвинения никто делать не собирается.

Отметим, в прошлом году, после ряда провокаций в сети от имени Навального, блогера обвинили в пропаганде терроризма, призывах к экстремизму, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. По версии прокуратуры деньги со счетов подконтрольных Навальному организаций «были похищены и направлены для ведения экстремистской деятельности», а также «подрыв конституционного строя и общественной безопасности».

Напомним, Навальный находится в колонии с 2021 года: суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. После этого в марте 2022 года суд дал Навальному 9 лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. После признания Навального экстремистом и лицом, которое причастно к террористической деятельности, его перевели в колонию строгого режима.