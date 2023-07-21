В Териберке было бодро, весело и вкусно

Звездный концерт. Фото: Фонд Росконгресс.

Организатор мероприятия - Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Фестиваль становится все популярнее: если в прошлом году его посетили 11 тысяч человек, то в этом - 15 тысяч. Судя по всему, запас для роста у него есть достаточный.

БЕГ НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

Одно из фестивальных событий прошло в 40 км от Териберки - на Кольской ветроэлектростанции.

- Идею провести здесь трейловый забег наш коллектив, в котором много спортсменов, обдумывал давно. Потому что на ВЭС - прекрасные возможности для соревнований. Наши технологические дороги - уже готовые трассы для забега. Еще один плюс - уникальные виды и красота северной природы, - сказал перед стартом генеральный директор Кольской ВЭС Александр Панов.

Стартовые взносы спортсмены распределили между тремя мурманскими благотворительными фондами. И субботним утром вышли на старт. 450 участников приехали из 25 регионов страны, один спортсмен - из Латвии, на своей машине. Все - достаточно опытные легкоатлеты.

- Я работаю в МЧС, тренируюсь утром и вечером, регулярно принимаю участие в забегах. А на Кольском, и вообще в Заполярье, бегу впервые. Поэтому единственный момент, который меня смущает, - нехватка кислорода. Дышится здесь тяжелее, чем в средней полосе. Конечно, буду стараться бежать в хорошем темпе, ведь на «тумбочке» хочется постоять, - рассказал участник забега на 50 км из Владивостока Евгений Сытенков.

Ежегодный Арктический фестиваль «Териберка» посетили 15 тысяч человек из разных уголков России. Фото: Фонд Росконгресс.

Победил на «полтиннике» москвич Евгений Павлов, который преодолел дистанцию за 3 часа 30 минут 15 секунд. Кроме медалей, победители забегов на 8, 20 и 50 км получили от партнеров соревнований сертификаты на проживание в отелях Мурманска, на приобретение спортивного снаряжения и одежды.

ПИЩА ОТ ДУШИ

Все выходные Териберка была главным заполярным центром разных активностей. После рамок безопасности гости праздника сразу оказывались на улицах гастрономической деревни, и мало кто прошел ее, не задерживаясь у фудтрака или ярмарочной избушки. Оно того стоило: в рамках фестиваля арктической кухни шеф-повара и рестораторы из 31 заведения Мурманской области, Камчатки и Дальнего Востока готовили для гостей лучшие блюда из своих действующих меню.

Как рассказала автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, задача фестиваля арктической кухни заключается в том, чтобы как можно больше людей попробовали в уличном формате ресторанные блюда. Причем 99% из них - это блюда русской кухни. Их в эти дни было представлено больше 500 наименований. Коллективное меню поражало воображение и затрудняло выбор. По сути, здесь было все: шаньги и калитки, рыбники и расстегаи, шашлыки и уха, рыба и грибы, крабы и морские ежи, гребешки и оленина, приготовленные по разным рецептам и подающиеся в разных вариациях. А еще - десерты и напитки из дикоросов и даже ягодные чипсы из ягеля. Кстати, интерес к ягелю, который испокон веков северяне использовали в пищу, для лечения и хранения продуктов, с 2019 года возрождает основатель рестобара «ЯгельSky» Алексей Ермаков.

Фото: Фонд Росконгресс.

- Ягель вбирает любой вкус. Опусти его в борщ - и будет ягель со вкусом борща! Я готовлю его на чернике, бруснике и морошке, в насыщенном грибном бульоне, в бульоне из мяса лося, - рассказал он.

Как подсчитали организаторы, в течение двух дней гости фестиваля съели 27 тысяч порций блюд и 16 тысяч порций напитков.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ПОД ХМУРЫМ СЕВЕРНЫМ НЕБОМ

Погода в Заполярье нестабильная. Еще минуту назад фестивальную площадку заливало ультрафиолетом, и вдруг залило дождем. Но он уже не мог разрядить атмосферу всеобщего веселья и драйва, разогнать танцующих перед сценой людей. Для них выступали Seville (Artik & Asti), Haru, Юхим, Аффинаж, Drum Tam Tam, Рашн Вумен, Krasa Rosa и еще больше десятка артистов и групп.

Кроме музыки, в Териберке было организовано много других развлечений. Многие гости фестиваля отправили памятную открытку из Териберки и оформили паспорт полярника. В него ставятся памятные штампы о посещении туристических достопримечательностей Мурманской области. А сам паспорт предоставляет его владельцам возможность получить от партнеров проекта скидки на туры, проживание в отелях, питание в ресторанах и кафе.

На песке териберского пляжа прошел турнир по арктическому хоккею, в котором команда из двух-трех человек должна была забить надувной клюшкой огромный мяч в ворота соперника.

Фото: Фонд Росконгресс.

Энтузиасты из Imandra Viking Fest, облаченные в средневековые нордические доспехи, рубились на мечах, учили детей и взрослых фехтовать, стрелять из лука и ковать памятные значки. В нескольких павильонах проходили мастер-классы по рисованию, созданию сувениров. Выпускники Школы гидов природного туризма проводили экскурсии по Териберке и прилегающей к ней территории.

В игровой зоне, открытой в рамках фестиваля в местном Доме культуры, на нескольких столах играли в настольную игру «Поймай северное сияние». Ее, кстати, презентовали на фестивале «Териберка». Игру создали издательство PressPass вместе с региональным комитетом по туризму и туристским информационным центром Мурманской области. В ходе игры ее участники «путешествуют» по Кольскому полуострову, набирают баллы за правильные ответы на вопросы и выполнение заданий, знакомятся с достопримечательностями Кольского Заполярья.

ДЕЛУ - ВРЕМЯ

В рамках фестиваля прошла деловая программа, на которой участники обсудили развитие туристической отрасли на Крайнем Севере, лучшие практики в сфере создания мер поддержки для бизнеса и пути развития инфраструктуры и логистики в Арктике, формирование национальных и межрегиональных маршрутов.

- Арктика - это наше настоящее и будущее всей планеты. Это территория сильных духом и предприимчивых людей, центр реализации мощных государственных проектов, земля, на которой бережно сохраняется самобытная культура. В том числе и уникальные гастрономические традиции. Фестиваль позволил привлечь дополнительное внимание к нашим арктическим регионам, к жизни народов Крайнего Севера, стал важным вкладом в развитие арктического туризма, - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.