Агенство DPA сообщает, что 25 тысяч украинских военных завершили программу обучения или проходят ее сейчас в странах Евросоюза. Фото: REUTERS

На Купянском направлении ВСУ чувствуют себя плохо

Минобороны РФ сообщает, что на Купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 110 бойцов. Авиация и артиллерия нашей «Западной» группировки войск уничтожила живую силу и технику противника в районах Молчаново и Кисловки в Харьковской области и в Стельмаховке в ЛНР. В районе Ивановки Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Поражены боевая машина пехоты, четыре автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Ибо нечего.

Русский пулеметчик с украинскими корнями подавил наступление ВСУ

Иван Лапенко, пулеметчик мотострелкового подразделения группировки «Восток», отразил атаку диверсантов на Запорожском направлении. Он положил с десяток украинских диверсантов. Ефрейтор Иван Лапенко действовал в составе расчета под постоянным артогнем противника. Благодаря сплошному огню Лапенко и его команды мотострелкам удалось успешно выполнить боевую задачу по отражению атаки Вооруженных сил Украины. Русский в душе, украинец Лапенко выполнил долг перед своей настоящей родиной.

В Запорожской области ВС РФ занимают опорные пункты националистов

Командир батальона «Шторм Z» с позывным Али дал информацию, что наши подразделения заняли за сутки ряд опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Около Каменского российским бойцам удалось продвинуться более чем на полкилометра. Заняв несколько опорных пунктов, они нанесли ВСУ серьезные потери. Залужный рыдает.

В Евросоюзе обучили 25 тысяч украинских смертников

Агенство DPA сообщает, что 25 тысяч украинских военных завершили программу обучения или проходят ее сейчас в странах Евросоюза. А планы подготовки ВСУ предусматривают обучение 30 тысяч украинских военных на территории Старого Света. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уверен, что новые «количественные и качественные цели» обучения должны быть определены «в ближайшее время». О качестве обучения военному делу на Западе украинцев стоит спросить украинских пленных в зоне СВО. Там все будет не политкорректно.

В Старом Свете кидают в бездонную бочку еще 20 млрд. евро

Петер Сийярто, глава МИДа Венгрии сообщил, что Евросоюз собирается потратить еще 20 млрд на военную поддержку незалежной. По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, его стране такие шаги противны. Сийярто подчеркнул: «ЕС хочет выделить еще 20 млрд евро на поставки оружия Украине. На заседании Совмина иностранных дел в Брюсселе будет оказано серьезное давление, чтобы одобрить это предложение. Позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета о 10 миллиардах, уже выделенных Украине». Деньги любят счет. Особенно свои.

Торговец паленой водкой слал деньги ВСУ

В Бердянске российские силовики задержали торговца некачественной водкой. Негодяй доход от продажи плёнки передавал на нужды ВСУ. Хозяин скважины для подачи воды и оборудования для выпуска водки, работавший на СБУ, успел сбежать на территорию незалеженой. Кроме того, были выявлены случаи отравления водкой из-за нарушений фильтрации и отсутствия контроля качества. Экспертиза показала, что в воде, из которой водка готовилась, превышена концентрация вредных веществ. Да и вода добывалась из скважин и продавалась незаконно. Ждуны ждут справедливого наказания. И дождутся.

Вместо новых поставок Запад будет ремонтировать свою технику для Киева

Уильям Лаплант, замминистра обороны США по закупкам вооружений, заявил, что Запад переориентируется с предоставления нового оружия Украине на ремонт и поддержку функционирования уже поставленной техники. Лаплант сообщает, что США и их партнеры создают ремонтные предприятия в Европе и проводят инструкции по обучению и ремонту. Замминистра обороны США заявил: «Мы должны делать гораздо больше вместе, поэтому страны-партнеры будут уделять этому больше внимания». Politico указывает, что одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, которую возглавляет Лаплант, является «поддержание в рабочем состоянии современного оборудования стоимостью в миллиарды долларов». Поддержание — в Польше и Чехии. И все ради того, чтобы Киев «мог продолжать контрнаступление». Эти штаны поддерживать бессмысленно — все равно упадут и обнажат срам.

Украинский офицер признал высокую эффективность российских систем РЭБ

Сергей Алымов, капитан ВСУ 72-й бригады, заявил в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы эффективно борются с украинскими налетами. Алымов с горечью констатирует, что у российской стороны настолько сильная система РЭБ, что по рации с трудом можно услышать собеседника. «Я его вижу, но не слышу. А рация должна брать на пять километров. Они нас так глушили, это что просто жесть». Все эти технологии, по словам украинского офицера, Украина не развивала, в то время как российские инженеры это сделали.

Хакеры показали маршруты судов, откуда запускали дроны по Крымскому мосту.

Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты тех судов, с которых могли запустить катера-дроны в направлении Керченского пролива. По данным группы «Злые русские хакеры» (RaHDit) при совершении теракта у Крымского моста могли быть задействованы два танкера - Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Они незадолго до удара проплывал мимо российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры предполагают, что беспилотники с одного танкера могли быть перенесены на другой. Возможно также, что для управления катерами, на которых не было экипажа, могло быть задействовано еще одно судно, дрейфующее недалеко от Крымского моста. Никому не стоит напоминать, что найдут всех?

Одесские власти в панике из-за поражений ключевых объектов

Олен Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил, что в городе случился крупный пожар и различные разрушения после серии взрывов. Он, правда, не признает, что поражены военные объекты — нефтехранилища и военные склады, а также те объекты в порту, откуда ВСУ отправляли беспилотники на Крым. И мэр Николаева также сообщил о серьезном пожаре в центре города после нескольких взрывов, но подробностей произошедшего не уточнил. Кстати, мэр Одессы Геннадий Труханов признал, что удары минувших ночей являются самыми масштабными с начала спецоперации. А кто-то полагал, что дерзкие наскоки на Крым останутся безнаказанными?

Наемник из Австралии в ужасе от бездарности командиров ВСУ

Австралийский наемник в незалежной заявил, что за «неправильные высказывания» и украинцам, и иностранным бойцам «угрожают расправой». И они подвергаются опасности «со стороны некомпетентных украинских командиров». На радио ABC наемник , который представился вымышленным позывным Буш, заявил, что, поскольку «на 100%» опасается за свою жизнь из-за решения рассказать правду, пояснил: «Здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Я вижу вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы». Как заявил Буш, решения украинских командиров часто не поддаются никакому разумному объяснению . А кто вам сказал, что на этой земле разум когда-то ночевал?