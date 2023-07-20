Дмитрий Песков вмешался в скандал с Еленой Исинбаевой из-за ее переезда в Испанию и отречения от званий

Елена Исинбаева. Фото: Олег УКЛАДОВ

Скандал с Еленой Исинбаевой набирает обороты. Началось все после того, как испанская пресса объявила о переезде двукратной олимпийской чемпионки на Тенерифе. Папарацци сняли Елену на Канарах. При этом большая часть статьи о спортсменке была посвящена критике Исинбаевой. Ее упрекали в том, что она остается в звании майора ВС РФ и поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Елена сначала молчала, но 17 июля заявила, что все ее звания были "номинальными". После этого МОК заявил, что Елена "не поддерживает спецоперацию". Россияне обрушились на Исинбаеву с вопросами и упреками. И вот теперь Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах прыгуньи с шестом перед Россией.

"Спортивная общественность жестко реагирует на заявление Елены Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала. Где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать", - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Напомним, 17 июля Исинбаева сообщила на испанском и русском языках, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Исинбаева также отметила: "До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ". После чего назвала себя "гражданином мира".

При этом спортсменка не стала отрицать информацию о своем переезде в Испанию. Не секрет, что ее девятилетняя дочь Ева Петинова, которую Елена родила от метателя копья Никиты Петинова, серьезно занимается теннисом. Елена рассказывала о тренировках Евы в теннисной академии Патрика Муратоглу в Монако. А в 2023-м Ева успела сыграть два теннисных турнира на Канарских островах: Тенерифе и Гран-Канария.

Исинбаева является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе, четыре раза - чемпионаты мира в помещении.

Стоит отметить, что звание майора, которое Исинбаева назвала "номинальным", ей присвоили в 2015 году. Тогда же Елена подписала пятилетний контракт с Минобороны и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. Майорские погоны Исинбаевой вручал лично министр обороны Сергей Шойгу.

В России заявление Исинбаевой вызвало недоумение. Так, легенда футбольного клуба ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев был категоричен: "Это подлость и предательство. Исинбаева подлежит анафеме. Ее надо забыть. Званиями она поощрялась правительством за ее достижения в спорте, а что она вытворяет сейчас - я не понимаю. Понятно, что все ее счета и недвижимость за границей, а если она будет поддерживать СВО, все это заморозят и отберут. Вот цена предательства".

В свою очередь, Дмитрий Губерниев обратился к чемпионке: "Елена Исинбаева сказала, что она номинально была офицером российской армии. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит «номинально». Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?"