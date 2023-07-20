Герой спецоперации «Z» Чудик скрытно подобрался и уничтожил противника

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ВСТРЕТИЛ ДИВЕРСАНТОВ КИНЖАЛЬНЫМ ОГНЕМ

Майор Рустэм Багавов

«Находясь в составе дежурной смены, заместитель командира мотострелкового батальона майор Рустэм Багавов выполнял боевую задачу по охране района расположения тактической группы российских Вооруженных Сил. В ночное время Багавов осуществлял обход постов, ведущих наблюдение за прилегающей территорий, и обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу противника. Оценив силы противника, Багавов вместе с дежурной сменой поста открыли огонь по националистам из штатного стрелкового оружия. В ходе боя грамотно управляя огнем подчиненных Багавов сковал действия боевиков, лишив их возможности дальнейшего продвижения, и продолжил удерживать оборону до прибытия группы усиления. После того, как на позицию прибыли дополнительные силы, противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления и понеся потери, отступил. Смелые и решительные действия майора Рустэма Багавова предотвратили нападение вражеских диверсантов на расположение российских войск».

ОТБИЛ АТАКУ ВРАГА С ФЛАНГА

Сержант Владислав СУЧОК

«Сержант Владислав Сучок выполнял боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских боевиков к стратегически важному населенному пункту. Владислав, находясь на линии боевого соприкосновения, огнем противотанковых средств уничтожал бронетехнику украинских националистов, оказывая огневую поддержку российским мотострелковым подразделениям на танкоопасном направлении. Находясь со своими подчиненными на переднем крае обороны, Владислав определил личному составу основные и дополнительные секторы обстрела, а также запасные огневые позиции. Противник, стремясь восстановить контроль над населенным пунктом, предпринял попытку прорыва оборонительных позиций российских войск. При поддержке артиллерии и минометов украинские боевики атаковали российских мотострелков силами бронегруппы и подразделениями пехоты. Заняв оборону в зоне своей ответственности в готовности к отражению нападения противника, грамотно руководя подчиненным личным составом, Владислав прицельным огнем из ручного противотанкового гранатомета уничтожил бронеавтомобиль с десантом, не дав противнику прорваться и обойти российское подразделение с фланга. Затем, сменив позицию, сержант Владислав Сучков, продолжая вести огонь из стрелкового оружия, уничтожил трех националистов, прикрывавших отход основных сил противника. Профессиональные действия военнослужащего позволили отразить атаку противника, не допустить прорыва украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, а также сохранить жизни личного состава».

СКРЫТНО ПОДОБРАЛСЯ К ПРОТИВНИКУ

Гвардии младший сержант Алексей ЧУДИК

«Гвардии младший сержант Алексей Чудик в составе подразделения российских десантников выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического рубежа, уничтожая бронетехнику и живую силу противника. Украинские националисты, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку атаковать позиций подразделений российских Воздушно-десантных войск. Алексей, действуя в обороне, занял выгодную огневую позицию, успешно удерживал свой сектор стрельбы и, проявляя хладнокровие, прицельным огнем уничтожил пять наступающих украинских боевиков. Нанося огневое поражение противнику, Чудик обнаружил замаскированный бронеавтомобиль националистов, который вел шквальный огонь, прикрывая действия украинской пехоты. Находясь под огнем крупнокалиберного пулемета, действуя смело и уверенно, Чудик, используя рельеф местности, скрытно подобрался к противнику и выстрелом из ручного противотанкового гранатомета уничтожил вражескую технику. Грамотные действия гвардии младшего сержанта Алексея Чудика в обороне способствовали отражению атаки украинских боевиков, а также не позволили допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения».