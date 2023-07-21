Алла Пугачева на курорте наняла домработницу и собирается в казино

Экс-сотрудники Пугачевой рассказали kp.ru как ее семья обустроилась в Юрмале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

74-летняя Алла Пугачева на ближайший месяц станет главной звездой Юрмалы. Певица прилетела в Прибалтику с семьей две недели назад. Рассказываем - где устроилась и как проводит время семья Пугачевой на курорте.

Жилье

Алла Пугачева с мужем и детьми 9-летними двойняшками Елизаветой и Гарри Галкиными поселились на вилле «Марта». Они останутся в Прибалтике до второй половины августа. За те годы, что Алла Борисовна снимает этот дом, у него уже сменился хозяин-олигарх. Но на аренду Пугачевой это никак не повлияло – ее знают все (почти), потому и делают скидку.

Экс-сотрудники Пугачевой поделились информацией с kp.ru: «У Аллы есть, где жить в Юрмале. У многих друзей тут квартиры, у того же Николаева. Но у Пугачевой большая семья и они привыкли жить с комфортом. Тем более, когда им делают скидку. А сейчас в Юрмале стало меньше туристов и много жилья под аренду простаивает. Тем более такого дорогого».

Аренда двухэтажной виллы «Марта» площадью 2400 квадратных метров стоит от 70 до 90 тыс. евро. Со скидкой для певицы Пугачевой выходит 50 тысяч евро (5 млн. руб.) за месяц. В латвийской прессе даже появилась версия, что Алле Борисовне дают пожить и вовсе бесплатно, но эту информацию пока опровергли. Семья Пугачевой продолжает получать дом со скидкой. Но риелторы об этом умалчивают, чтобы не сбивать цену.

Дом удобно расположен – рядом концертный зал «Дзинтари», и жилье подруги семейства Лаймы Вайкуле. Вилла «Марта» находится под охраной и системой видеонаблюдения. В доме целых шесть спален, столовая, гостиная, есть бассейн и спа-центр (с настенной мозаикой из листов 24-каратного золота), кинозал, оранжерея с бамбуковой рощей и другие атрибуты шикарной жизни.

Аренда двухэтажной виллы «Марта» площадью 2400 квадратных метров стоит от 70 до 90 тыс. евро Фото: СОЦСЕТИ

Быт и прислуга

У местных блогеров и репортеров Алла Пугачева – главный объект обсуждения. Каждое ее появление не остается незамеченным. Певицу с мужем и детьми видят то гуляющими по пляжу, то на ярмарке, то в ресторане. Отмечают: сопровождающего артистку охранника-водителя рядом не было, возможно из-за того, что все эти места рядом с домом. «Приехали без нянь для детей. Наверное, из-за того, что двойняшки уже подросли. Здесь наняли местный персонал – домработницу. Также на вилле есть постоянный персонал, который поддерживает порядок на территории», - пишут латвийские блогеры. Продукты также закупает персонал.

Почему Юрмала?

В конце февраля 2022 года семья переехала из подмосковного замка в Израиль. Там иноагент Максим Галкин* купил дом в Герцлии, что в 10 км от Тель-Авива. Галкин*, Пугачева и их дети получили израильское гражданство. После переезда Максим Галкин* зарабатывает деньги гастрольными концертами с русофобской юмористической программой – колесит по малым залам разных стран, смешит русскоязычное население. Спешит, так как понимает, что скоро станет не интересен и не актуален. Но ради отпуска с семьей Галкин сделал перерывчик на месяц, хотя и на отдыхе успеет немного подзаработать в Прибалтике – больше не получится. Июль отдыхает, в августе у него девять концертов в Литве, Латвии. Есть выступления в больших концертных залах, но чаще в афише стоят мелкие города и села (латышское село Роя, где живет 2 тысячи человек).

Едут и муж, и дети именно в Юрмалу преимущественно из-за привычки и благоприятного климата для Аллы Борисовны. Пугачева (как и многие сердечники, гипертоники) не любит и плохо переносит жару. Сейчас в Израиле, куда она сбежала, воздух прогревается до +33, а в Юрмале температура воздуха +20. Так что Пугачева традиционно пересидит жару в комфортном для себя климате и окружении. Здесь живет ее подруга Лайма Вайкуле и другие знакомые. Здесь же Алла Борисовна уже встретилась с Кристиной Орбакайте, ее дочкой и мужем. Старшая дочь Пугачевой прилетала из США (где сейчас живет) на недельку в Латвию и уже отправилась с семьей путешествовать по Европе.

Орбакайте с семьей не подселялась на виллу к матери. Вопреки слухам, юрмальская квартира покойного Бориса Моисеева не досталась Кристине Орбакайте.

У местных блогеров и репортеров Алла Пугачева – главный объект обсуждения Фото: СОЦСЕТИ

Развлечения

По слухам местных блогеров супругов Пугачеву и Галкина* уже ждут в казино Риги при одном из отелей . Оба – любители поиграть на автоматах. И их там знают. Собираются Алла и Максим* на фестиваль Лаймы Вайкуле - «Рандеву» пройдет с 26 по 30 июля в КЗ «Дзинтари». Чтобы активней продавать билеты на концерты фестиваля, постоянно появляются напоминания, что на всех мероприятиях будет «сама Пугачева» с семейством. Будет петь целая компания русофобов: Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич*, Вера Брежнева и другие. Пугачева действительно придет, но петь вопреки рекламным намекам не будет. Вайкуле постоянно напоминает: «Надеюсь, что каждый день Алла будет у меня. Может быть, будут какие-то сюрпризы, в зависимости от настроения». Но пока билеты на фестиваль продаются не очень хорошо, хотя часть партера раздали в качестве бесплатных пригласительных.

Но главные развлечения семьи – хождение по гостям и прием их у себя. Блогеры обсуждают возможную встречу Светланы Лободы (живет в Риге) с Аллой Пугачевой, однако пока нет подтверждающей информации.

*Минюст РФ включил Максима Галкина и Андрея Макаревича в список физлиц-иноагентов.