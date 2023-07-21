Кристина Асмус: «Я была с жестоким маньяком-абьюзером. Он бил как не в себя»

Кристина Асмус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Асмус рассказала о том, что стала жертвой домашнего насилия. Актриса вспомнила случай из своей юности: тогда она встречалась с парнем, регулярно избивавшим ее. Артистка до сих пор не может говорить об этом без слез. По ее словам, она решила публично поднять эту тему, чтобы предостеречь других девушек, оказавшихся в подобной ситуации.

Кристина говорит, что все время, пока они были вместе, бойфренд жестоко издевался над ней.

«Меня никогда не спрашивали о домашнем насилии, и зря. Я бы, наверное, честно ответила, потому что я с таким сталкивалась. Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не токсичный человек, который не так рубашку погладил или сказал: „Ты в кино плохо сыграла“. Нет. Он бил как не в себя», - рассказала Асмус в шоу «Разговоры» на YouTube-канале «Прослушка».

Кристина терпела издевательства, потому что боялась осуждения. Она была уверена: все вокруг скажут, что она сама во всем виновата. Будущая звезда в то время была слишком юной и не могла противостоять домашнему тирану. Причиной этому она считает свое воспитание.

«Я выросла в 90-е, когда был запрет на чувства, мне при папе нельзя было колготки положить на скамейку, потому что это нижнее белье. „Нельзя, ты что, с ума сошла?“ Плакать тоже нельзя. Сказать, что больно, нельзя. Вот нас так воспитывали, мы терпели, всегда терпели», - вспоминает Асмус.

Кристина никому не рассказывала об издевательствах бойфренда и держала все в себе.

«Когда со мной та ситуация происходила, я не могла прийти ни к кому — ни к однокурсникам, ни к подругам, ни к родителям, мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата. Я была одна наедине со своей проблемой», - говорит актриса.

Сейчас Кристина счастлива в отношениях с коллегой по театру Ермоловой Романом Евдокимовым. Фото: соцсети.

Звезда фильма «Текст» уверена, что и сейчас найдутся люди, готовые ее осудить. Сказать, что таким образом она пытается привлечь к себе внимание публики. Тем не менее, она готова к упрекам, лишь бы предупредить юных девушек, которые могут оказаться в такой же ситуации.

«Представляю, что скажут об этом зрители: „Хайп! Скандальная актриса! Очередной скандал. Тебе нужно внимание. Да было ли это на самом деле с тобой?“ Но мне кажется, об этом нужно говорить, чтобы какая-нибудь девочка посмотрела и спасла себя, позвонив в службу, которая этим занимается. Чтобы настал тот день, когда профилактика домашнего насилия будет практиковаться», - говорит Кристина.

Актриса признается, что те полтора года насилия морально сломали ее. И хотя прошло уже достаточно много времени, она до сих пор не может отпустить ту ситуацию и спокойно жить дальше.

«Страшно об этом говорить. Я сейчас с тобой говорю, а у меня губы дрожат. Еле сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Но об этом тяжело говорить. Это страшно, больно, это живет со мной. Не могу от этого избавиться, не могу полноценно жить, потому что этот человек, который еле выжил, он во мне сидит… он не может плечи расправить. Не может выздороветь. Я не выздоровела», - сообщила Кристина со слезами на глазах.

В эфире шоу актриса так и не назвала имя мучившего ее бойфренда. Известно, что во время учебы в Театральном училище имени Щепкина Асмус встречалась с однокурсником Виктором Степаняном. Позже, в 2011 году у Кристины был непродолжительный роман с актёром Алексеем Гавриловым, сыгравшим роль Гоши в сериале «Универ». В 2013 году Кристина вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. В январе 2014 года у них родилась дочь Настя. Спустя шесть лет пара объявила о разводе.

Сейчас Кристина счастлива в отношениях с коллегой по театру Ермоловой Романом Евдокимовым. Влюбленные долго скрывали свои отношения. Лишь недавно актриса начала публиковать в соцсетях совместные снимки с новым избранником. Роман на шесть лет младше 35-летней Кристины.