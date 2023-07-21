57-летняя Екатерина Андреева показала горячие снимки в купальнике

Екатерина Андреева. Фото: соцсети.

Ведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева отправилась в арктический круиз. 57-летняя звезда экрана поделилась в соцсетях горячими снимками, сделанными на борту экспедиционного корабля. Плавучее судно, на котором путешествует Андреева, оказалось весьма комфортным: ведущая купалась в джакузи посреди Северного Ледовитого океана.

На фото Екатерина позирует в слитном черном купальнике с глубоким декольте. Волосы она завязала в высокий пучок и сделала легкий макияж.

«Жарко на холоде… Белые медведи медведями, а джакузи посреди Северного Ледовитого еще никто не отменял. На ледокольчике экспедиционном, да чтоб без пузырьков?» - написала телезвезда.

Телеведущая искупалась в джакузи посреди Северного Ледовитого океана. Фото: соцсети.

Поклонники остались от снимка в полном восторге. Многие недоумевают: и как теледиве удается выглядеть так молодо? «В чем секрет вашей молодости? Я помню вас с детства. Сейчас мне 30, а вы не меняетесь», «Очень красивая, сексуальная, я бы сказал, девушка. Годы обходят вас стороной», «Екатерина, вы - Леди Совершенство», - пишут фолловеры в комментариях.

Путешествие, в которое отправилась Андреева, не из дешевых. Двухнедельный круиз на Шпицберген стоит около 1,5 миллиона рублей на человека (при размещении в двухместной каюте). Телеведущая не раз признавалась, что поездки по миру – ее страсть, на которую она готова тратить значительные суммы. При этом Екатерина не скрывает, что дорогостоящие вояжи оплачивает ее муж-бизнесмен.

«Да, я много путешествую, но что в этом такого? Я трачу ровно столько, сколько зарабатываю. Раскрыть точный размер своей зарплаты не могу, поскольку есть контрактные обязательства. Сумма меньше миллиона. При этом, когда в прессе читаю про размеры своих гонораров неизменно думаю: «вот бы мне действительно кто-то столько заплатил». Да, у меня есть довольно обеспеченный муж, и он может оплачивать мне путешествия. Но на то он и муж, чтобы баловать меня», - рассказывала телеведущая.

Екатерина Андреева замужем за бизнесменом Душаном Перовичем. В 2011 году она получила почетное гражданство Черногории.