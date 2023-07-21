Казахстан планирует занять достойное место в мировом рейтинге туризма

Скалесса Окжетпес, курорт Боровое-Бурабай. Фото: пресс-служба МИД РК

За первые 4 месяца 2023 года число внутренних туристов в Казахстане достигло 3,5 млн человек, это на 36% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Растёт и число зарубежных гостей. Проведённое в мае нынешнего года исследование говорит о том, что турпоток в Казахстан вырос на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На первое место по числу туристов вышла Россия, далее следуют Турция, Таиланд, Узбекистан, Объединённые Арабские Эмираты и Грузия. В стране выполняется президентская отраслевая программа, призванная увеличить долю туризма в ВВП до 8%.

«Активная работа поможет увеличить к 2030 году число внутренних туристов до 11 млн человек и въездных туристов – до 4 млн человек. Ожидается, что экспорт услуг в этой сфере вырастет до 5,5 млрд долларов США», – делится планами министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

Туристические центры: лидирует Алматы

В конце июня Министерство культуры и спорта Казахстана предоставило топ-5 городов Казахстана, пользующихся особой популярностью у туристов. Это в первую очередь южная столица страны – Алматы, принявшая за первые четыре месяца нынешнего года 1 185 130 гостей. Их привлекает современная инфраструктура города, благоприятный климат, экзотическая природа, горнолыжные курорты, всемирно известный каток Медео. Кроме того, неподалеку от Алматы расположен не уступающий по красоте американскому Гранд-Каньону Чарынский каньон. В вечернее время и на рассвете стены каньона окрашиваются в красные тона и переливаются разными оттенками.

Чарынский каньон протянулся более чем на 150 км вдоль реки Чарын в Алматинской области. Фото: пресс-служба МИД РК

На втором месте в рейтинге туристической популярности – Астана, которую за четыре месяца 2023 года посетило 951 750 человек. Поверьте, здесь есть что посмотреть! Например, ваш корреспондент начал «культурное разграбление города» с подъёма на башню Байтерек, где на высоте 100 метров установлен огромный стеклянный шар. Находясь внутри этой величественной сферы, можно любоваться космической мощью города, вся современная часть которого построена в ХХI веке.

Кроме этого, в Астане можно насладиться зрелищем висячих садов пирамиды Дворца мира и согласия, посетить развлекательный центр «Думан», в котором помимо магазинов и кафе находится огромный океанариум с морской фауной изо всех уголков планеты. Океанариум состоит из главной чаши – большого аквариума, по дну которого проходит оснащённый подвижной дорожкой 70-метровый туннель из акрилового стекла, и трёх больших выставочных зон с двадцатью аквариумами различного размера. Ёмкость главной чаши океанариума составляет 3 млн литров морской воды.

Гостям казахстанской столицы предлагают посетить резиденцию президента – Акорду, стадион «Астана Арена», вмещающий 30 тыс. зрителей, торговый комплекс «Хан Шатыр», Национальный музей Казахстана, мечеть Хазрет Султан, Успенский кафедральный собор, живописный оперный театр. Город впечатляет!

Третьим по популярности среди туристов в современном Казахстане является город Шымкент, который в период с января по апрель принял 346 280 человек. Во время прошлогодней встречи с общественностью Шымкента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот город занимает особое место в духовной жизни казахского народа, является колыбелью национальных традиций и олицетворяет лучшие черты казахского характера. «Здесь соединены в единое целое лучшие проявления культуры и национального этикета. На славной земле Шымкента формировалась наша нация», – сказал президент.

Гора «Объевшийся ёжик», курорт Боровое-Бурабай. Фото: Андрей Белобородов

Токаев напомнил, что история древнего Шымкента насчитывает не менее 2200 лет, и этот факт признан на уровне ЮНЕСКО. По словам президента, с момента получения Шымкентом статуса города республиканского значения произошло немало добрых перемен. Так, городской бюджет вырос в 4 раза, промышленное производство увеличилось на 65%, введено в строй более 2,5 млн квадратных метров жилья, за последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 40%.

Президент заявил о необходимости модернизации транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры, поскольку за последнее время к городу присоединили 41 населенный пункт.

Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание сфере культуры. По его словам, в Шымкенте ощущается нехватка культурных центров для проведения масштабных мероприятий, поэтому по поручению главы государства в городе ведётся строительство Конгресс-холла на 2 тысячи мест и нового здания Театра оперы и балета.

На четвёртое место в списке популярных туристических центров Казахстана вышел город Атырау, который в начале нынешнего года посетили 305 460 человек. В мае при поддержке Министерства культуры и спорта в регионе открылся визит-центр «Сарайшык», где гости могут подробно познакомиться с историей Казахского ханства, Золотой Орды и более ранних эпох.

Список замыкает Актау – жемчужина Каспия. С января по апрель этот город посетили 220 660 гостей, к лету туристический поток вырос ещё на 20%.

«Возрастающий интерес к туристским объектам Казахстана»

Развитию туристической отрасли Казахстана было посвящено недавнее заседание правительства страны, глава которого Алихан Смаилов отметил, что в сфере туризма с 2019 года было запущено более 360 инвестиционных проектов. Внедрена мировая практика возврата налогов иностранным гостям tax free, расширен список стран, с которыми введён безвизовый режим (таких сегодня 78, ещё с 26 государствами ведутся переговоры). По итогам минувшего года благодаря туризму государственный бюджет пополнился на сумму в 1,5 раза превышающую прибыль, полученную от отрасли годом ранее. Прибыль гостиничного бизнеса увеличилась на 68%. В Казахстане достигнут рекордный уровень налоговых поступлений от туристической сферы.

Гора Бектау-Ата. Название горы в переводе означает «гора святого старца Бека», который жил в пещере на вершине Бектау-ата. Находится примерно в 60-ти километрах на север от города Балхаш и озера Балхаш. Фото: пресс-служба МИД РК

И вот ещё несколько цифр. В минувшем году было введено в эксплуатацию 28 туристических проектов стоимостью 27 млрд тенге, а в нынешнем реализуются 83 инфраструктурных проекта на 439,3 млрд тенге, это в 15 раз больше.

В прошлом году по указу президента Казахстана в стране были учреждены 3 новых региона, среди которых – Абайская область. На её территории раскинулась туристическая зона озера Алаколь, вошедшая в список приоритетных объектов. За год в новой области реконструировали взлётно-посадочную полосу аэропорта в селе Урджар, создали более тысячи рабочих мест, открыли 4 новых школы, отремонтировали мавзолей Енлик-Кебек, «перевели в цифру» дом великого поэта Абая в Жидебае, широко отметили 125-летие писателя Мухтара Ауэзова.

«В целом мы видим возрастающий интерес к туристским объектам Казахстана. Наша задача – наращивать темпы развития инфраструктуры и логистики, повышение качества сервиса во всех регионах. Надо поставить перед собой цель – Казахстан к 2029 году должен расположиться не ниже 50 места в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма», – заявил на заседании кабинета министров премьер Алихан Смаилов.

Задача вполне посильная. В соответствии с цифрами опубликованного в прошлом году глобального Индекса развития путешествий и туризма (Travel&Tourism Development Index) Всемирного Экономического Форума, Казахстан занял 66-е место в списке из 117 стран.

«Средоточие и место пересечения разных культур»

Рассказ о городах-достопримечательностях Казахстана будет неполным, если не упомянуть древний Туркестан – точку притяжения паломников-мусульман со всего мира. По прогнозам специалистов, к 2030 году туристический поток к святыням города достигнет миллиона человек ежегодно.

Овеянный легендами город был официально принят в число городов всемирного наследия и получил статус столицы Тюркского мира.

В течение трёх десятилетий Независимости Казахстана город превратился в крупный туристический и паломнический центр. Помимо мавзолея, где покоится почитаемый мусульманами богослов Ходжа Ахмед Ясави, в городе захоронены 21 казахский хан, 8 султанов, 23 бия, 63 батыра, 5 святых матерей, 30 святых, похороненных во времена династий Тимуридов, Шайбани и Казахского ханства.

«Казахстанская Швейцария». Курорт Боровое-Бурабай. Фото: Андрей Белобородов

Через этот регион Казахстана проходит автомагистраль Западный Китай – Западная Европа, в Туркестане построен международный аэропорт, открылись новые театры, музеи, стадионы, вокруг города высажено более 30 млн деревьев. Город стал крупным железнодорожным узлом. Здесь открыт Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави, в котором обучается более 20 тысяч студентов.

Выступая в июне на прошедшем в Туркестане заседании Национального курултая Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил: «Казахская культура многогранна. От наших предков нам досталось огромное наследие, которое нужно последовательно модернизировать и продвигать во всём мире. Например, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави считается одним из символов нашей уникальной истории и занимает особое место в системе наших духовных ценностей. Внесено предложение придать данному объекту статус национального историко-культурного памятника».

Президент напомнил, что в этом году исполняется 930 лет со дня рождения мыслителя, и заявил о необходимости придать новый импульс работе по изучению и популяризации его трудов. Токаев также отметил, что в Казахстане есть уникальные музеи таких поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Фёдор Достоевский, Михаил Шолохов и других. Необходимо сохранять и изучать их наследие, убеждён президент Казахстана.

«Наша страна является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в наш национальный код. Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов», – заключил Касым-Жомарт Токаев.