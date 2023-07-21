Сергей Шакуров откровенно рассказал о сложных взаимоотношениях с младшим сыном

Сергей Шакуров и его сын Марат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Шакуров исполнил главную роль десантника в комедии «За Палыча!», который выйдет в широкий прокат 27 июля. На премьере в кинотеатре «Октябрь» его сопровождал младший сын, 19-летний Марат. Фильм поднимает тему семьи и рассказывает о непростых отношениях между родственниками. Сергей Каюмович отметил, что ему это все тоже знакомо.

Марат, который в июне отметил 19-летие, стал поздним и четвертым ребенком для артиста. Его мама — третья супруга Шакурова, театральный продюсер Екатерина Бабалова младше Сергея Каюмовича на 28 лет. А разница между сыном и отцом составляет 62 года, считай 3 поколения!

«Мы все время спорим, порой он меня совсем не понимает. Нынешняя молодежь не простая. Но они не слышат, а не не слушают — это разные вещи», — поделился Сергей Шакуров.

При этом, актер души не чает в младшем сыне и старается налаживать с ним контакт. Да и сам Марат обожает папу.

«Мы постоянно пытаемся понять друг друга и найти точки сближения, соприкосновения, — рассказал. KP.RU Сергей Шакуров. — И я уверен: только любовь можешь вывести из самого сложного положения!»

Кстати, Марат, возможно, пойдет по стопам знаменитого отца и станет актером, хотя Шакуров не очень рад этому. По словам Сергея Каюмовича, профессия тяжелая и порой неблагодарная. Тем временем, дебют младшего наследника уже состоялся. В 2022 году Марат Шакуров снялся в короткометражной комедии Lunch Time вместе с другой юной актрисой Дианой Горбенко.