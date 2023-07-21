Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 июля 2023 8:22

Ирина Пегова разоткровенничалась о постоянной борьбе с лишним весом

Ирина Пегова поделилась рецептом борьбы с лишним весом в летнее время
Ольга РОДИНА
Актриса Ирина Пегова

Актриса Ирина Пегова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Пегова появилась на премьере комедии «За Палыча!», где исполнила роль мамы главного героя. Актриса, отметившая 45-летие в июне, очень хорошо выглядела: посвежела и постройнела. Хотя, возможно, все дело было в удачно подобранном брючном костюме, который подчеркнул все достоинства и скрыл недостатки.

«На самом деле за лето я набрала 3 килограмма!», — призналась KP.RU Ирина Пегова.

Звезда не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом — то худеет, то поправляется. Ирина старается вести активный образ. По возможности посещает фитнес-зал и регулярно делает процедуры по коррекции фигуры.

Ирина Пегова появилась на премьере комедии «За Палыча!», где исполнила роль мамы главного героя.

Ирина Пегова появилась на премьере комедии «За Палыча!», где исполнила роль мамы главного героя.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я люблю различные оздоровительные заведения, — поделилась с KP.RU Ирина. — Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно».

А еще Пегова обожает танцевать. После участия в проекте «Танцы со звездами» актриса настолько влюбилась в этот вид спорта, что теперь вместе с партнером по проекту Евгением Раевым участвует в различных конкурсах по латино-американским танцам.

Звезда следит за питанием — порция по объему должна быть не больше ее кулачка. Второе правило: есть необходимо медленно. И третье: Ирина борется с ложным чувством голода с помощью воды. Выпивает стакан воды, и если через 10 минут аппетит не вернулся, значит, позыв был ложным.

Шоу-бизнесЗвезды: дом