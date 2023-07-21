Ирина Пегова разоткровенничалась о постоянной борьбе с лишним весом

Актриса Ирина Пегова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Пегова появилась на премьере комедии «За Палыча!», где исполнила роль мамы главного героя. Актриса, отметившая 45-летие в июне, очень хорошо выглядела: посвежела и постройнела. Хотя, возможно, все дело было в удачно подобранном брючном костюме, который подчеркнул все достоинства и скрыл недостатки.

«На самом деле за лето я набрала 3 килограмма!», — призналась KP.RU Ирина Пегова.

Звезда не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом — то худеет, то поправляется. Ирина старается вести активный образ. По возможности посещает фитнес-зал и регулярно делает процедуры по коррекции фигуры.

Ирина Пегова появилась на премьере комедии «За Палыча!», где исполнила роль мамы главного героя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я люблю различные оздоровительные заведения, — поделилась с KP.RU Ирина. — Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно».

А еще Пегова обожает танцевать. После участия в проекте «Танцы со звездами» актриса настолько влюбилась в этот вид спорта, что теперь вместе с партнером по проекту Евгением Раевым участвует в различных конкурсах по латино-американским танцам.

Звезда следит за питанием — порция по объему должна быть не больше ее кулачка. Второе правило: есть необходимо медленно. И третье: Ирина борется с ложным чувством голода с помощью воды. Выпивает стакан воды, и если через 10 минут аппетит не вернулся, значит, позыв был ложным.