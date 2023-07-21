Планета-клон Земли тысячи лет прячется от нас по ту сторону Солнца: безумная гипотеза об АнтиЗемле получила подтверждение

АнтиЗемля, возможно, существует

Кто не спрятался, я не виноват

У Земли есть двойник – точная её копия. И не где-нибудь в глубинах космоса, а буквально под боком - в нашей Солнечной системе. В этом с конца 90-х годов прошлого века уверяли энтузиасты во главе Кириллом Бутусовым – астрофизиком, профессором Санкт-Петербургского Государственного университета, членом «Международной ассоциации планетологов».

Копию называли «ПротивоЗемлей» или «АнтиЗемлей». Сам Кирилл Павлович дал ей имя «Глория». И в ответ на вопрос «Почему Глорию не видно?» объяснял, что она делит с Землей одну и ту же орбиту, движется по с той же скоростью, но находится по другую сторону от Солнца – прямо противоположно от нашей планеты. Потому её и не видно – Солнце скрывает.

Профессор Бутусов доказывал, что Глория, что Глория существует не только в его фантазиях

Иду искать

За почти тридцать лет смелая, если не сказать полоумная, гипотеза стала популярной во всем мире, обрела миллионы сторонников. Но подтвердилась лишь на днях - не полностью, конечно, но принципиально. Наглядные доказательства добыли астрономы большой международной команды, которые работали в Южной Европейской обсерватории в Чили (The European Southern Observatory - ESO). О чем обсерватория оповестила в своем пресс-релизе.

- Теоретически две планеты одинаковой массы могут находиться на одной и той же орбите вокруг своей звезды, - говорит Ольга Бальсалобре-Руза (Olga Balsalobre-Ruza) - астрофизик из Центра астробиологии в Испании (Center for Astrobiology in Spain). – Но увидеть такое еще не кому не доводилось. Мы первые.

Две планеты на одной орбите в звездной системе PDS-70. Вторая планета обведена пунктиром

Ученые получили изображение звездной системы PDS-70, расположенной в 370 световых годах от нас. Ранее тут были обнаружены две планеты - PDS-70b и PDS-70c. И вот теперь удалось разглядеть третью – находящуюся на той же самой орбите, что и PDS-70b.

Планеты – молодые, возможно, находящиеся в процессе формирования, но они есть. И не гипотетически, а реально. Вращаются по орбите примерно с одинаковой скорость, хотя не совсем уж по разные стороны от своей звезды. Но это пока.

Более того, обнаруженный двойник - анти PDS-70b – находится в одной из точек Лагранжа своей системы. В точке L5 – там, где гравитационные взаимодействие между планетой и антипланетой минимальное.

По Бутусову, и антиземля могла бы находиться в точке L5 системы Земля-Солнце, но она когда-то заняла точку L3 – по другую сторону от Солнца.

Для справки: в системе Земля-Солнце существуют пять точек Лагранжа, названных по имени математика, вычислившего их координаты. В этих точках силы притяжения светила и нашей планеты уравновешивают друг дружку.

Итак, наблюдения свидетельствуют: две планеты вполне уживаются на одной орбите – родня, как ни как. Теория сошлась с практикой. А гипотеза о Глории получила подтверждение. Пусть и косвенное.

Братья по разуму, так вы рядом

Кстати, аналоги Солнца, Земли и АнтиЗемли существуют и поближе, чем PDS-70 – правда, в сильно уменьшенном масштабе. Это система Сатурна. Если представить газовый гигант солнцем, а крупные спутники – планетами, то окажется, что два из них находятся на одной орбите по разные стороны от Сатурна - Эпитемий и Янус.

Панно в древнем Египте с Земле и АнтиЗемлей

Несколько раз Глорию вроде бы даже видели, когда та выглядывала из-за Солнца. Кирилл Бутусов полагал, что именно ею было неизвестное небесное тело вблизи Венеры, о котором упоминали в своих трудах европейские астрономы прошлого - Джованни Кассини, Джеймс Шорт, Йоганн Майер, Жозеф Луи Лагранж.

Похоже, что существовании Планеты – такой же, как Земля – откуда-то знали древние египтяне. На панно в гробнице Рамсеса VI в Долине Царей изображено Солнце (в виде Бога Солнца) и две одинаковые планеты по обе его стороны.

Глория время от времени выдает себя небольшим влиянием на соседей - Венера начинает вдруг загадочным образом ускоряться, а Марс – тормозить. Или наоборот. Вопреки расчетам. Но если внести в них Глорию, всё встает на свои места.

Самое примечательное: с подтверждением гипотезы об АнтиЗемле обретает смысл вера в инопланетян. Да, они есть. И все байки про них – правда.

Ведь наша копия вполне может быть обитаема – её место под Солнцем ничем не хуже, чем наше. И разумные существа там могут жить. Если так, то инопланетяне – они рядом, а не где-нибудь в несусветной дали, откуда и за тысячу лет не добраться. Ни им до нас, ни нам до них. Вдруг глорианцы или антиземляне уже давно тут – приглядывают, как уверяют уфологи. А что? Облететь Солнце сверхъестественной техники не нужно. И мы бы смогли. Если бы захотели.

А том, какого уровня достигли наши ближайшие братья по разуму, как могли бы выглядеть, якшаются ли с ними власти или хотя бы секретные службы, фантазировать не будем. Вариантов много.

Пять точек Лагранжа в системе Сонце-Земля

ВОЗРАЖЕНИЯ СКЕПТИКОВ

Летали, не видели

Ни один аппарат, отправленный в дальний космос, Глории не видел. Снимков нет.

Нет ничего подозрительного – в смысле неизвестных крупных небесных тел – на снимках, которые передают космические обсерватории STEREO, SOHO, SDO, наблюдающие на Солнцем.

Глорию ни видно и в космический телескоп Джеймс Уэбб (James Webb Space Telescope, JWST), выведенный точку Лагранжа L2.

ДОВОДЫ ЭНТУЗИАСТОВ

А вы и не смотрели

Ни один аппарат и не разворачивал свои камеры в направлении точки Лагранжа L3.

Космические обсерватории STEREO, SOHO, SDO, видят Солнце, а не то, что за ним.

Из точки Лагранжа L2, в которой находится телескоп Джеймс Уэбб, точка L3 не видна.

По расчетам Бутусова, Глорию можно увидеть с расстояния, которое в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны. И то, если знать, куда смотреть.