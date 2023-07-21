От Зеленского запахло "тухлятиной": лишающийся поддержки президент Украины истерично пытается спасти положение

Зеленский занялся чистками в своем правительстве. Фото: REUTERS

На Украине две громкие отставки – со своих мест уволены министр культуры и информационной политики (как бы парадоксально это ни звучало) Александр Ткаченко и посол Незалежной в Великобритании Вадим Пристайко. Первый сам написал заявление об отставке, второго уволили президент Зеленский. Впрочем, к отставке первого Зеленский тоже приложил руку, заявив накануне, что Ткаченко пора оставить свой пост.

Отставку Ткаченко можно объяснить рациональными причинами. Он вляпался в скандал с производством комедийных сериалов за бюджетные деньги, что и неудивительно, если вспомнить, что он был продюсером известных фильмов и сериалов и даже одно время занимал в Москве пост заместителя гендиректора телеканала РЕН-ТВ. И сейчас он пошел окучивать ту стезю, на которой чувствует себя компетентным профессионалом. И даже иногда фордыбачит, пытаясь показать себя независимым.

А вот всякого рода взбрыки на Банковой в команде Зеленского, где всем рулит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сейчас категорически не приветствуются. После провального саммита в Вильнюсе в Киеве возрадовались всякого рода местные оппозиционеры. Мэр украинской столицы Виталий "златоуст" Кличко даже начал говорить логичные вещи простым языком, припомнив "обиды от Зеленского", взбодрился Порошенко и даже Юлия Тимошенко вылезла из своей нафталиненной коробочки политического забытья. Все они почуяли запах падали, исходящий от Зеленского, которого стали критиковать даже на верном ему Западе, а потому для Ермака сейчас дело не только чести, но и вопрос жизни и смерти – подчинение всей сетки СМИ и многочисленных ТГ-каналов Украины под нужды команды Зеленского. Чтобы президента и его подельников не начали мочить по всей Украине из всех каналов и "орудий". Следовательно, новым министром культуры Незалежной Зеленский и Ермак (в большей степени) проставят человека, беспредельно лично им преданного. Впрочем, как раз такие имеют свойство предавать своих патронов в последний момент, чтобы не утонуть вместе с ними.

А вот с отставкой Вадима Пристайко совсем другая история. Здесь Зеленский показал себя во всей своей сомнительной красе – мстительный, мелкий, завистливый и ограниченный комик-недоумок, каким он и остался, на какие бы посты его ни возносили судьба, западные манипуляторы и украинские олигархи.

Кадровый дипломат Пристайко – безусловно, такой же бандеровец и русофоб по своим взглядам, как и практически все дипломаты и члены украинского правительства, но он один из немногих профессионалов, оставшихся в МИД Украины. В МИД Незалежной он оттрубил более 25 лет, дойдя до главы Министерства иностранных дел (в 2019-2020-м он был министром в правительстве Гончарука). Тот еще лис старой дипломатической школы, а пал жертвой всего одного неосторожного высказывания, оценив пикировку президента Зеленского и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на саммите НАТО в Вильнюсе. Напомним, как это было.

- Знаете, мы не Amazon, - иронично отозвался Уоллес о "хотелках" Украины, посоветовав Киев почаще говорить слова благодарности своим западным союзникам.

- Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю, - ернически и издевательски заметил в ответ Зеленский, после чего сразу записал видео, на котором за 8 минут ролика поблагодарил, явно в пику Уоллесу, 47 раз.

- Я думаю, он ответил немного с сарказмом, когда президент сказал, что каждое утро будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его, - охарактеризовал ответ Зеленского Пристайко немногим позже в одном из телеинтервью. - Я не думаю, что этот сарказм был здоровым.

И этой фразы хватило, чтобы мстительный Зеленский разом перечеркнул всю жизнь и карьеру человеку, которого ему в МИДе Незалежной попросту некем заменить. Как он мог сказать такое про безупречного Зеленского, который, правда, вляпывается из одного международного скандала в другой, потому что капризничает, как истерический ребенок?

Этот поступок лишний раз, который совсем не лишний, подчеркивает, что с этим руководством Украины никому ни о чем договариваться просто нельзя. Мелкий злобный мстительный и тупой карлик-комик, мало того, что так и не вырос за пределы интриг и склок в провинциальной шоу-группе, он еще и не в состоянии контролировать свои побуждения. И Украину при таком лидере не ждет ничего хорошего, как, впрочем, и его партнеров с Запада.