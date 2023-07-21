Центробанк неожиданно резко поднял ключевую ставку до 8,5%: что теперь будет с курсом рубля, кредитами и вкладами

Долгосрочная цель Центробанка – инфляция в 4% годовых Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк повысил ключевую ставку впервые с сентября прошлого года. Она выросла с 7,5% до 8,5% годовых. Основная причина - ускоряющаяся инфляция. ЦБ надо немного сбить рост цен. И ключевая ставка - один из инструментов, который может это сделать.

ДОРОЖАЮЩИЙ РУБЛЬ ТОЛКАЕТ ЦЕНЫ ВВЕРХ

Логика здесь такая. Чем выше ставка, тем дороже кредиты. Тем меньше денег бизнес и люди берут в долг. Спрос на товары снижается. Цены если не падают, то хотя бы не растут так быстро. По данным Росстата, годовая инфляция уже составляет почти 4%. И ускоряется. Виной тому - резко ослабевший рубль. Доля импорта на нашем рынке большая. Дорожающие смартфоны и автомобили вносят свой вклад в общий индекс инфляции.

«Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов. Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля», - говорится в официальном заявлении Центробанка по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Напомню, ключевая ставка довольно долго держалась на уровне 7,5% годовых. Это почти втрое ниже, чем она была в марте прошлого года. И на процентный пункт ниже, чем в начале 2022-го. При этом для Центробанка важнее не инфляция, которая сейчас. А та, которая ожидается в будущем. Для этого есть такой показатель как инфляционные ожидания.

И они как раз в июле резко ускорились. Инфляционные ожидания - это результаты опроса граждан, которых спрашивают, на сколько в ближайший год могут вырасти цены. Чем выше ожидания большинства, тем выше вероятность, что они решат потратить деньги сейчас, а не потом. И это дополнительный проинфляционный фактор, который учитывают в ЦБ.

СНИЗИТСЯ ЛИ ИНФЛЯЦИЯ?

Важный вопрос. Сможет ли повышение ключевой ставки замедлить инфляцию? Наверное, повышение на один процентный пункт вряд ли сильно изменит ситуацию. Это скорее знак. Мол, ЦБ видит проблему и держит руку на пульсе. Значит, все участники рынка могут успокоиться и не совершать резких движений.

При этом высокая ключевая ставка не очень-то выгодна не только потенциальным заемщикам. Бюджет тоже сильно зависит от нее. К примеру, Минфин в последние годы взял на себя много обязательств. Например, по той же льготной ипотеке. Схема тут следующая.

Банк выдает кредит условному айтишнику под 5% годовых. Бюджет компенсирует банку недополученный доход по формуле «ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 2 с половиной процентных пункта минус ставка по которой был выдан кредит».

Естественно, чем выше ключевая ставка, тем больше придется государству платить банкам за выдачу льготной ипотеки. Поэтому любое увеличение ставки, пусть даже на процентный пункт или даже его половину, приводит к тому, что траты бюджета на такое субсидирование возрастают. Другими словами, государство финансово заинтересовано в том, чтобы в будущем постепенно снижать ключевую ставку.

Долгосрочная цель ЦБ – инфляция в 4% годовых. Ее хотят достичь уже в следующем году. В этом случае ключевая ставка будет составлять 5 – 6% годовых.

ЧТО СО СТАВКАМИ ПО ВКЛАДАМ И КРЕДИТАМ?

Ответ логичный - повысятся. Примерно на тот же уровень. Тем не менее банки смотрят не только на номинальный уровень ключевой ставки ЦБ, но и на другие факторы - например, потребительский спрос, инфляционные ожидания и многое другое. Например, с учетом нынешнего высокого спроса на кредиты, ставки по ним банки могут себе позволить повысить без особых проблем. А вот по вкладам все будет зависеть от конкуренции между банками. Но они тоже постепенно станут чуть выгоднее.