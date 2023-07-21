Россию и Африку свяжут новые логистические маршруты

На форуме «Россия – Африка» будут обсуждены механизмы построения маршрутов и заложен фундамент строительства системы логистических потоков. Фото: photo.roscongress.org

Увеличение торгово-экономического оборота между странами зависит от множества факторов, основным из которых является логистика. Пассажирские перевозки и транспортировка грузов оказывают значительное влияние на развитие сотрудничества в совершенно разных сферах — начиная от туризма и заканчивая отраслями реального сектора экономики.

Россия имеет опыт создания многосторонних масштабных проектов, в первую очередь международного мультимодального транспортно-логистического коридора (МТК) «Север — Юг», участниками которого являются 12 государств. Согласно прогнозам, рост грузопотока через этот МТК к 2030 году составит до 41 млн. тонн.

И объективные предпосылки создают возможность присоединения стран Африканского континента к этому масштабному проекту.

- У нас происходит фундаментальное перераспределение товаропотоков на восток и юг, большие перспективы у стран Африки, — отметил и.о. руководителя ФТС Руслан Давыдов.

На предстоящем форуме «Россия – Африка», который пройдет в конце июля Санкт-Петербурге, будут обсуждены механизмы построения маршрутов и заложен фундамент строительства высокоэффективной системы логистических потоков для обеспечения значительного роста торгово-экономического оборота России и стран Африканского континента.