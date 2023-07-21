Виталий Коротич прокомментировал заявление ЦРУ о том, что что США заранее знали о мятеже Пригожина

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

…- Виталий Алексеевич, вот такая информация в топе новостей… Центральное разведывательное управление США заранее знало о мятеже Евгения Пригожина. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

- Да, я читал.

- Одно дело – Байден об этом сказал некоторое время назад. А другое дело – чиновник, который непосредственно занимается этой информацией.

- Понимаете, чиновник этот явно получил разрешение болтать в микрофон.

От него же, от Бернса, и Байдену поступила эта информацию…

- О чем это все говорит?

- Прежде всего, мне думается, о том, что войны, большой войны, и в США хотят далеко не все. И это хорошо.

- То есть, откуда такой вывод?

- Мы уже когда-то с вами говорили - бывают вот такие ситуации, когда люди, «заведующие разведкой», властью, чем угодно, начинают искать моменты для того, чтобы сказать… Типа - мы, ребята, все знали, мы же, в общем-то, не такие ваши враги, как вы думаете, и так далее.

- Но они же, разведчики США, нас же не предупредили - о готовящемся мятеже.

- А вот это - одним только разведкам известно - скажем так.

- Да?

- Дело в том, и я вам, Александр, об этом прежде рассказывал - уже не раз были такие случаи, когда большие начальники разных стран, казалось бы, в минуты ненависти, льющейся с высоких трибун и СМИ, продолжали где-то так полуофициально контактировать и обсуждать между собой острые вопросы.

Когда-то мы очень приятельствовали с Виктором Суходревом, который был переводчиком всех наших власть имущих - от Хрущева и почти до Горбачева.

Он мне рассказывал, как вот в такие критические часы, когда вся информация была подавлена и нельзя было ничего сказать, кроме того, что США и СССР - враги, вот-вот будет война.

И однажды - это мне сам Суходрев рассказывал - Хрущев и американский госсекретарь захотели пообщаться.

И вот они начали искать, где бы увидеться.

Если бы это случилось на открытой площадке, был бы скандал. Потому что такие встречи были немыслимы.

И они договорились, что в определенный момент в здании ООН Хрущев, извините, зайдёт, скажем так, - «руки помыть». А вслед за ним - госссекретарь.

А Суходрев будет стоять между ними и переводить.

Так и было. Они встретились и обменялись мнениями, что будут делать для того, чтобы сгладить ситуацию…

- Ну, прямо детективная история!

- Короче, я очень надеюсь, что начальники наших разведок время от времени все-таки будут откровенны друг с другом, понимая, что война совершенно немыслима.

- А что вам пишут ваши друзья и коллеги, с которыми вы работали и встречались в штатах, других странах?

- Сейчас уже и в Америке, и в Европе говорят о том, что завалы оружия, которые хлынули на Украину, никому не нужны, они пользы не приносят. И, вообще, приближают войну. И что все доведено почти до предела.

Дай Бог, чтобы этот предел не настал, и чтобы представители наших стран - вообще, где угодно, но обязательно встретились бы и как-то между собой поговорили…