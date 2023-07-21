Россияне смогут оформлять ОСАГО на неделю или месяц: будет ли это выгодно

Скоро россияне смогут заключать краткосрочные договора автострахования на срок от 1 дня до 3 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас российские водители имеют право купить полис ОСАГО минимум на год. Но скоро мы сможем заключать краткосрочные договора автострахования на срок от 1 дня до 3 месяцев. Такой закон приняла 21 июля Госдума.

- Это общемировая практика, - говорит Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза. - Полагаю, это будет выгодно тем, кто мало пользуется автомобилем или ездит на только летом. Зачем платить за год, если пользуешься эпизодически? Или есть еще такие моменты, когда нужно перегнать машину, и в этом случае необходимо оформить страховку на другое лицо. Единственное, надо сравнивать цену. Вполне может быть так, что цена за неделю будет менее выгодной, чем брать годовую страховку.

Иными словами, цена страховки на один день явно будет выше, чем 1/365 годовой. А полис на месяц обойдется дороже, чем 1/12 годового. Но точные тарифы краткосрочных договоров ОСАГО пока неизвестны. В законе прописано, что будут предусмотрены коэффициенты в зависимости от срока действия договора.

Теперь закон отправится на утверждение в Совфед и на подпись президенту. И вступит в силу через 210 дней после официального опубликования - то есть не раньше следующей весны.

КСТАТИ

Обмануть страховую не получится

«Ага! Значит, можно будет ездить без полиса, а если попадешь в аварию, по-быстрому оформить ОСАГО и ничего не платить!» - могут обрадоваться нововведению иные ушлые водители. Спешим их расстроить: нет, так не получится. В законе прописано, что краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после того, как страховщик получит документы, необходимые для его заключения.

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А как сейчас

Сегодня договор «автогражданки» стандартно оформляется на год. И внутри этого года можно выбрать период – от 3 до 12 месяцев – в течение которого страховка будет работать.

Но есть исключения:

- ОСАГО оформляют на срок от 5 дней на машины, зарегистрированные за границей. Если авто будет временно использоваться в России, страховка должна покрыть весь период пребывания.

- На срок до 20 дней можно застраховать машины или мотоциклы, которые были только что приобретены (куплены, получены в наследство и т. д.). Такая страховка нужна, чтобы проехать к месту регистрации.

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