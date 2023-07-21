Миллиардер, разбивший сердце Макsим, оказался близким другом Лепса

Бизнесмен Антон Петров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ни одного свободного места на балконе и в вип-партере. Аншлаговым концертом в Крокусе Григорий Лепс отметил 61-летие. В числе почетных гостей артиста, поднявших за его здоровье чарку, оказался бизнесмен Антон Петров, бывший гражданский муж певицы Макsим. Как оказалось, Григорий Викторович уже не первый год дружит с миллиардером. Лепс был в свое время и свидетелем бурного романа Макsим и Петрова. Увы, эти шекспировские страсти так и не закончились браком.

За последние годы певица Макsим пережила ни одну депрессию. Сначала артистка угодила в страшную аварию, потом заболела тяжелейшим ковидом. А сейчас певица призналась, что у нее серьёзные проблемы с «зеленым змием». Артистка (уже не первый раз) проходит лечение в одном из реабилитационных центров.

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Говорят, певица начала выпивать из-за драмы, которая развернулась на ее личном фронте.

Роман с отцом своей младшей дочери Марии - бизнесменом Антоном Петровым - закончился весьма печально.

Петров изменил беременной артистке с гимнасткой Елизаветой Брыксиной, которая впоследствии стала его официальной супругой и родила в этом браке двух дочерей.

Когда артистка узнала об измене любимого, она уже была на серьезном сроке беременности. После родов депрессия снова накрыла Макsим, артистка не справилась с эмоциями и стала глушить душевную боль алкоголем.

- Пила до «белой горячки», не понимая, где она находится, - вздыхают друзья певицы.

Антон Петров и МакSим. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам друзей Макsим, она до сих пор не встретила новую любовь. А бизнесмен Антон Петров, пытаясь загладить свою вину за измену, помогает бывшей спутнице финансово. Мол, когда певица болела ковидом, палату в столичной клинике оплачивал Петров. Плюс ко всему миллиардер купил три года назад для Макsим и их общей дочери квартиру в элитной многоэтажке ЖК «Триумф - Палас», что неподалеку от метро «Сокол».

Среди подарков Петрова и белый «Майбах», который стоит не менее 10 миллионов рублей.

Да, и сейчас, когда певица в больнице, Петров благородно обеспечивает финансовый тыл семьи Макsим.