Казачий батальон «Терек» - год на защите Донбасса

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Ровно год назад, 21 июля 2022 года был создан казачий батальон «Терек», костяк которого составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска. За это время терцы прошли путь от Угледара до Херсона, сегодня успешно решают боевые задачи на Соледарском направлении.

Через батальон прошли 1250 казаков-добровольцев. Среди добровольцев более 45 кадровых офицеров запаса. В казачьем подразделении все равны: нет понятия «общественный» или «реестровый». А потому в батальон стоит очередь: кандидатуры 70 казаков на рассмотрении. Они завтра сменят тех, кто от трех до двенадцати месяцев на передовой.

«46 бойцов батальона были награждены государственными наградами, еще 50 бойцов представлены к государственным наградам, 135 казаков батальона награждены ведомственными наградами Минобороны России», – рассказал атаман Терского войска Виталий Кузнецов.

Атаман уверен, что это, во-первых, показатель эффективности и авторитета подразделения, а во-вторых, доказательство, что отступать казаки не намерены, будут и дальше идти вперед.

Отбирают в подразделения только подготовленных казаков, но разного вероисповедания. Есть мусульмане и буддисты.

Интересный факт: духовное управление мусульман Северного Кавказа, все правящие архиереи и простые люди передают гуманитарную помощь именно через терских казаков. Войско уже направило на передовую 34 гуманитарных конвоя, 2700 тонн гуманитарной помощи.