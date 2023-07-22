Военная спецоперация на Украине 22 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июля 2023 года.

ВСУ понесли «громадные» потери, исчисляющиеся десятками тысяч человек, об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин отметил, что несмотря на «постоянные облавы» ВСУ среди мирного населения, тотальную мобилизация, Украине всё сложнее «гнать пополнения» к линии боевого соприкосновения.

Российский лидер отметил, что мнение жителей Украины о специальной военной операции начало постепенно меняться. По его словам, приходит отрезвление, как и в Европе.

Украинские подразделения начали перегруппировку после очередного провала наступления на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области, заявил Владимир Рогов.

Он уточнил, что при помощи беспилотников и артиллерийских подразделений, российские войска наносят удары по местам скопления украинских формирований.

Вооруженные силы России провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта, об этом сообщил Владимир Рогов.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по украинским объектам, где шла подготовка терактов против России с применением беспилотников.

Минобороны РФ сообщило, что за сутки российскими средствами ПВО было перехвачено 16 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, которые находятся в распоряжении ВСУ.