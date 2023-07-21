Герой спецоперации «Z» лейтенант Воробьев разгадал замысел противника

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, а все потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А командирам повторял: «Начальник на войне не должен себя ничем связывать, а поступать соответственно обстоятельствам и всегда быстро».

НАНЕС ТОЧНЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР

Капитан Анатолий Ревякин

«Стартовая батарея ракетного дивизиона под командованием капитана Анатолия Ревякина выполняла боевую задачу по прикрытию батальонной тактической группы российских войск, обороняющей подступы к одному из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов. В ходе боя с вышестоящего командного пункта Ревякину поступили координаты местонахождения боевых машин РСЗО противника и места скопления украинских националистов. Получив распоряжение на нанесение ракетного удара, оценив обстановку, Ревякин лично в кратчайшие сроки произвел необходимые расчеты. После передачи данных на пусковую установку, капитан Анатолий Ревякин рассчитал время пуска и время поражения цели по исполнительной команде. В результате прицельного ракетного удара было уничтожено две боевые машины реактивных систем залпового огня и большое количество украинских националистов».

ВЕРНУЛ В СТРОЙ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ МАШИН

Старший сержант Илья МАРИНИН

«Старший сержант Илья Маринин в ходе специальной военной операции выполнял задачи по восстановлению, ремонту и обслуживанию вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения или вышедшей из строя в ходе боевых действий. В составе ремонтного подразделения на сборном пункте поврежденных машин в стационарных условиях, а также в составе выездной бригады в полевых условиях, Илья Маринин производил ремонт, замену узлов и агрегатов на автомобильной технике, а также осуществлял ремонт машин на гусеничном ходу. Благодаря грамотным и профессиональным действиям старшего сержанта Ильи Маринина после проведённого технического ремонта и обслуживания были возвращены в строй более тридцати единиц техники, такие как, автомобили Урал и КамАЗ, а также легкобронированные многоцелевые транспортеры-тягачи».

РАЗГАДАЛ ЗАМЫСЕЛ ПРОТИВНИКА

Лейтенант Анатолий ВОРОБЬЕВ

«В ходе выполнения боевой задачи по передислокации в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, лейтенант Анатолий Воробьев следовал в группе боевого охранения колонны техники и материально-технических средств. На маршруте следования российская колонна подверглась атаке со стороны украинских боевиков. Оценив обстановку и численный состав противника, лейтенант Воробьев дал команду подчиненным занять круговую оборону и, запросил подкрепление. В ходе завязавшегося боя боевики, используя численное превосходство, предприняли попытку окружения российских военнослужащих. Разгадав замысел противника, Анатолий вместе с подчиненными огнем из штатного вооружения уничтожил группу боевиков, предпринявших попытку обойти с фланга. Умелое руководство Воробьева подчиненным личным составом, грамотно выбранные позиции для ведения огня позволили сдержать натиск превосходящих сил врага до прибытия подкрепления. Противник, понимая бесполезность дальнейших атак, отступил. Благодаря смелым и уверенным действиям лейтенанта Анатолия Воробьева боевая задача была выполнена, военная техника, материально-техническое имущество своевременно были доставлены в район сосредоточения без потерь».