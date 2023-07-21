Сбежавшие артисты поют в полупустых залах Европы: русофобия и клевета не помогает бывшим звездам зарабатывать

Иноагент Прусикин* с сожительницей выдали выступление на фестивале за сольник с толпой народа.

После начала СВО несколько популярных музыкантов уехали за границу. Ради личной выгоды и карьеры на Западе они выбрали похожую тактику: стали русофобами, поливают грязью и клеветой Родину и россиян, благодаря которым стали звездами и богачами. Но все что им остается теперь - проедать дивиденды со счетов в зарубежных банках, которые пополнялись годами бешеной популярности в России. За полтора года потуг построить карьеру на Западе ничего не вышло. Ситуация похожая у артистов разных жанров. Концерты наших звезд в небольших уютных или клубных залах последние пару десятилетий в европейских и американских городах посещало русскоязычное население – люди, которые давно там обосновались. Им хватало пары – тройки концертов (спектаклей) за год. Теперь же число этих гастролей резко увеличилось: «отъехавшие» готовы петь, плясать, играть каждые три месяца. Но спроса нет. Рассказываем о том, как гастролируют бывшие звезды на Западе на примерах двух туров, которые идут прямо сейчас. Иноагент Илья Прусикин* и группа «Little Big» были кумиром молодежи, а группа «Сплин» - тех, кто постарше. Сейчас российские поклонники в кумирах разочаровались.

«Сплин» спел для пустых трибун

У 54-летнего Александра Васильева и группы «Сплин» тур по Испании и Франции: Аликанте, Барселона, Ницца и другие города. 20 июля «Сплин» пел в Марбелье, цена билетов от 60 до 200 евро. Вместимость площадки Марбелья Арена – 5 тысяч человек. Заполнена она была на 20% за счет самых дешевых мест на танцполе.

Полупустые трибуны на концерте группы «Сплин», 20 июля 2023 год. Фото: СОЦСЕТИ

В сети обсуждают провал группы «Сплин». Светлана давно живет в Марбелье и рассказала KP.RU: «Удивились, что почти никто не пришел. Но и замахнулись они на Арену – смело. Галкин* тут полгода назад выступал, так был полный зал, потому что в зале всего полторы тысячи мест». Только такие залы и «по зубам» нашим «отъехавшим». А они пытаются замахнуться на большие площадки, которые собирали на Родине.

Ксения Собчак в отпуске путешествует по Франции, и прилетела на концерт одной из своих любимых с детства групп в Марбелью. Собчак также подтвердила, что арена на концерте группы «Сплин» была полупустой: «Вчера я расстраивалась до слез. Прилетела специально на концерт группы «Сплин» в Марбелью. Любимый артист, с детства все эти «Черновики», «Маяк» на стихи Маяковского... И вот прихожу, и вижу такой зал. Ужасно обидно за него. Качество музыки и количество зрителей - это очень разные вещи».

На последующих концертах группы «Сплин» летом в Европе и осенью в Америке ситуация с продажей билетов лучше, так как залы маленькие.

Иноагент Прусикин* врет всем

38-летний иноагент Илья Прусикин* и его сожительница Софья Таюрская – такой теперь состав группы «Литл Биг». Иноагент остальных музыкантов распустил, чтобы делить на двоих скудные гонорары. Парочка арендует небольшой домик в Лос-Анджелесе, где с ними живут - их саундпродюсер, танцовщица, друг. Платят за аренду Илья* и Софья. Прусикин не устает жаловаться: «Я был богатым, но потерял все. Сейчас мы выступаем, но все деньги, что зарабатываем, уходят на жилье и еду. Раньше у меня были деньги, дом, машина. Их лишился. У меня больше нет рекламных контрактов – а они были по полмиллиона евро». Прусикин* прибедняется: потратить бешеные деньги, которые он заработал за годы популярности группы, просто невозможно. Другое дело, что больше таких заработков нет.

Несмотря на показательно скандальные и пошлые выходки иноагента Прусикина* - их концерты проходят в малых клубных залах. Зато на днях удивили соцсети группы «Литл Биг» - там появилось видео, на котором иноагент и его подруга поют на летней сцене Риги, а кругом толпа народа. Экс-фанат «Литл Биг» айтишник Роман провел мини-расследование, о котором сообщил на странице группы – только его сообщения стали удалять.

Роман рассказал KP.RU: «Толпа в Риге именно на этом видео – выступление ««Little Big» на фестивале, а не на сольном концерте. Поэтому там и толпа, люди пришли на концерт сразу многих популярных артистов. Ранее были опубликованы видео из клубов США – там задник зала отмонтирован с помощью специальных программ. Чтобы казалось, что в глубине зала толпа людей, использовали компьютерную графику. Данные залы «мелкие» и там максимум 700 человек у сцены, а не пару тысяч как нам показали».

Кроме того, богачи тоже больше не заказывают Прусикина* на свои праздники жизни. Билеты плохо расходятся не только в США и Европе (от 40 евро). К примеру, скоро группа поет в Ереване (билет 3500 рублей) – а свободных мест пока полно. Как пишут бывшие поклонники группы в их же соцсетях под видео с концертов: «Прусикин* поехал в мировое турне по малым залам со старым новым репертуаром. Через год и столько не соберет!»

*Минюст РФ Максима Галкина, Илью Прусикина включил в список физлиц-иноагентов.