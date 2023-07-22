Стала известна причина гибели сына Алена Делона

Кристиан Аарон Булонь, родившийся в 1962 году, был знаменитым французским фотографом Фото: из социальной сети

Недавно скончавшийся Кристиан Аарон Булонь, родившийся в 1962 году, был знаменитым французским фотографом, писателем и актёром. Его мать — немецкая певица Нико, она получила известность, исполнив эпизодическую роль в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

Проведя ночь с культовым французским актёром театра и кино Аленом Делоном, Нико забеременела. Появившийся на свет мальчик был действительно очень похож на Делона, даже больше чем его трое официальных детей. Но сам актер настаивал на том, что он не является отцом ребенка, отказывался делать ДНК-тест и выражал открытую неприязнь к Нико и мальчику.

Все это разрушило жизнь Кристиана. Его воспитанием занималась бабушка, мать Алена. Когда он вырос, стал фотографом и написал трогательную книгу о своей жизни «Любовь никогда не забывает». Также Кристиан снимался в кино вместе со своей матерью и даже появился в фильме Филиппа Гарреля «Внутренний шрам».

В 16 лет Кристиан начал принимать наркотики, на них его подсадила мать. Однажды, перебрав с запрещенными веществами, он перенёс клиническую смерть, но так и не избавился от зависимости.

В последние годы жизни Булонь сильно болел и был прикован к кровати. На 61 году жизни он умер. Его начавшееся разлагаться тело нашла сиделка, частенько надолго отлучавшаяся из дома. Её арестовали за неоказание первой помощи и оставление человека в опасности.